Microsoft, Bing arama API’larını sonlandırıyor

Microsoft, Bing arama sonuçlarına erişim sağlayan API hizmetini 11 Ağustos 2025 itibarıyla tamamen sonlandıracağını açıkladı. Bu tarihten sonra mevcut API’ler kullanılamayacak ve yeni kullanıcı kayıtları alınmayacak.

Karar, uzun süredir geliştiriciler arasında tartışma konusu olan yüksek API ücretlerinin ardından geldi. Microsoft, artık geleneksel arama altyapısından uzaklaşarak yapay zeka tabanlı sistemlere yönelme stratejisini hızlandırıyor.

Alternatif: Azure AI Agents

Şirket, geliştiricilere alternatif olarak Azure AI Agents platformunu önerdi. Bu platform, sohbet botlarının Bing verilerini kullanarak gerçek zamanlı içerik üretmesini mümkün kılıyor. Böylece doğrudan API erişimi yerini AI destekli entegrasyonlara bırakacak.

Büyük kullanıcılara muafiyet

API hizmetini kullanan küçük ölçekli geliştiriciler bu geçişten doğrudan etkilenirken, bazı büyük müşteriler bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Örneğin, DuckDuckGo, Bing verilerine erişmeye devam edecek.

Zamanlama manidar

Bu karar, Microsoft’un yıllık Build geliştirici etkinliği öncesinde ve ABD Adalet Bakanlığı'nın Google’a açtığı antitröst davasının gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Uzmanlara göre bu zamanlama, teknoloji sektöründeki rekabet dengesini yeniden şekillendirebilir.

Microsoft, bu hamleyle birlikte arama motoru teknolojilerinde paradigma değişikliğine gidiyor. Geleneksel API hizmetlerinden yapay zekâ odaklı altyapıya geçiş, geliştiriciler için hem zorluk hem de yeni fırsatlar anlamına geliyor.