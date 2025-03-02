Microsoft sorunun kaynağını açıkladı: Outlook neden çöktü?

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 1 Mart’ta yaşanan büyük çaplı Outlook kesintisinin ardından güncelleme paylaştı. Teknoloji devi, Microsoft 365 hizmetlerinde kesinti yaşayan kullanıcıların şikayetlerini değerlendirerek sorunun nedenini araştırdı.

Binlerce kullanıcı etkilendi

Hizmet durumu takip platformu Downdetector'e göre, kullanıcılar Outlook hizmetlerinde erişim sorunları yaşamaya başladı. Kısa sürede 9 binden fazla rapor alan site, kesintinin özellikle Londra ve Manchester’daki kullanıcıları etkilediğini belirtti. Raporların büyük bir kısmında, kullanıcıların oturum açmada zorluk yaşadığı görüldü.

Microsoft, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Verilerimiz, yapılan değişiklikler sonrası hizmetlerin büyük ölçüde normale döndüğünü gösteriyor. Tüm hizmetlerin tamamen düzeldiğinden emin olana kadar süreci izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirket, sorunun nedenini tespit ettiğini açıkladı. Ardından yaptığı duyuruda, "Soruna neden olan kod değişikliğini geri aldık. Hizmetin normale dönüp dönmediğini doğrulamak için etkilenen kullanıcılarla çalışarak telemetri verilerini izlemeye devam ettik" dedi.