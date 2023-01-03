Microsoft Türkiye’nin Açık Büfe Teknoloji Günleri başlıyor

Yeni dijital ekonomide maliyetleri düşürmek, daha az kaynakla daha çok iş yapmak ve çalışan deneyimini iyileştirmek gibi birçok hedefe aynı anda ulaşmak için yoğun şekilde çalışan şirketler, beklentilerin giderek arttığı bu süreci yönetmekte zorlanabiliyor. Söz konusu alanlarda zorluk yaşayan kurumsal müşterilerine destek olmak adına yola çıkan Microsoft Türkiye, Açık Büfe Teknoloji Günleri adını verdiği müşteri etkinliklerinin ilkini 6 Ocak Cuma günü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. MsHowTo işbirliği ile gerçekleşen etkinlikler Mayıs ayına kadar her Cuma teknolojinin farklı bir alanını mercek altına alacak.

Yeni teknolojileri etkin şekilde kullanarak daha rekabetçi ürün ve hizmetler sunmak isteyen şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği Microsoft Açık Büfe Teknoloji Günleri’ne katılan müşteriler, Microsoft’un bilişim konusunda uzman isimleriyle bir araya gelme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatına sahip olacak.

Her hafta Cuma günleri Microsoft Türkiye ofisinde düzenlenecek Microsoft Açık Büfe Teknoloji Günleri kapsamında operasyonları uçtan uca daha verimli ve güvenli hale getirmeye yarayan en yeni teknolojiler, hibrit çalışmayı mümkün kılan araçlar, dijital pazarlama, veri analizi ve siber güvenlik gibi alanlarda çeviklik kazanmanın yolları ele alınacak.