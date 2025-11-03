Microsoft'tan IREN ile dev anlaşma! 9,7 milyar dolarlık yatırım

Microsoft, veri merkezi işletmecisi IREN ile yaklaşık 9,7 milyar dolar değerinde bulut hizmetleri anlaşması imzaladı. Beş yıl sürecek iş birliği kapsamında IREN, Nvidia'nın GB300 hızlandırıcı sistemlerine erişim sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma Texas'taki tesislerde yapay zeka iş yüklerinin yürütülmesi amacıyla oluşturuldu. Microsoft, anlaşma kapsamında yüzde 20 oranında ön ödeme yapacak.

IREN'in, sözleşmeyi desteklemek için Dell Technologies'ten 5,8 milyar dolar değerinde GPU ve ekipman satın alacağı belirtildi. Tam kapasiteye ulaşıldığında bu anlaşmanın IREN'e yıllık 1,94 milyar dolar gelir sağlaması bekleniyor. Bu tutar, şirketin mevcut veri merkezi kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.