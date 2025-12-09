Microsoft’tan Kanada’ya dev yapay zeka yatırımı!

Microsoft, önümüzdeki iki yıl içinde Kanada’ya 7,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 5,42 milyar dolar) tutarında yeni yatırım yapacağını açıkladı. Bu hamle, şirketin küresel ölçekte artan yapay zekâ altyapısı yatırımlarının en güncel adımı olarak öne çıkıyor.

Şirket, yatırım kapsamında devreye alınacak yeni kapasitenin 2026 yılının ikinci yarısından itibaren çalışmaya başlayacağını duyurdu. Microsoft, Kanada’daki toplam yatırım büyüklüğünün 2023–2027 döneminde 19 milyar Kanada dolarına ulaşacağını belirtti.

Bulut ve yapay zekâ kapasitesi genişliyor

Microsoft, dünya genelinde artan yapay zekâ iş yüklerini karşılamak için bulut bilişim altyapısını güçlendirmeye devam ederken; Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet gibi diğer teknoloji devleri de hem ABD’de hem de farklı ülkelerde veri merkezi yatırımlarını agresif biçimde artırıyor.

Şirket, Kanada’da Azure Local bulut hizmetinin kapsamını genişleteceğini ve yapay zekâ modellerini Azure üzerinden sunmak için Kanadalı yapay zekâ girişimi Cohere ile iş birliğini derinleştirdiğini açıkladı.

Kanada’da Tehdit İstihbarat Merkezi kuruluyor

Microsoft ayrıca siber güvenlik kapasitesini artırmak için Kanada’da özel bir “Tehdit İstihbarat Merkezi” hayata geçirecek. Bu merkez, Kanada hükümeti ve milletvekilleriyle koordineli biçimde çalışarak, yapay zekâ güvenliği araştırmalarına, tehdit aktörlerinin takibine ve organize suçla mücadeleye odaklanacak.

Şirketin halihazırda Kanada’daki 11 şehirde 5.300’den fazla çalışanı bulunuyor.

Yapay zekâ yatırımları küresel ölçekte hız kazanıyor

Microsoft, geçtiğimiz ay Portekiz’deki yapay zekâ altyapısına 10 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise 15 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Teknoloji devleri, hızla büyüyen şirket değerlemeleri ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik sorular nedeniyle yatırımcı baskısıyla karşı karşıya.

Windows’un geliştiricisi Microsoft, mali yılın ilk çeyreğinde 35 milyar dolarlık rekor sermaye harcaması bildirmiş ve yatırımların yıl genelinde artmaya devam edeceği uyarısında bulunmuştu. Şirket, en az Haziran 2026’ya kadar donanım arzında kısıtların süreceğini öngörüyor.