Minik mucitlerden büyük çözümler 

2020 yılında 100’ü aşkın ülkede 163 binden fazla çocuğu STEM çalışmalarıyla buluşturan, 6-10 yaş arası çocuklara yönelik FIRST LEGO League Jr., Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” adı altında 2014 yılından beri düzenleniyor. Bu yıl salgın önlemleri sebebiyle online olarak 18 farklı şehirde düzenlenecek fuarlarda 517 takım ile bir araya gelecek.

6. Sezon Çevrimiçi Fuarlarının duraklarından biri de Özel Tarsus SEV İlkokulu oldu. 5 farklı şehirden 16 takım, Tarsus SEV İlkokulu Çevrimiçi Fuarı’nda bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından minik bilim insanlarının katıldığı çevrimiçi fuarda, bu sezonun teması olan “Boomtown Build: Yeni Şehrin Mühendisleri” kapsamında çalışmalar yapıldı. Çevrimiçi fuarda, Tarsus SEV İlkokulundan katılan takımlar, “Posterimizle Fikrimiz Muhteşem İkilimiz” ve “Bilgi Dolu Can Alıcı Poster” ödüllerini kazandılar. Fuarda minik mucitler, şehirde yaşamın zorluklarını keşfederek çözüm önerileri tasarladılar.

Fuara katılan takımlar, 18 yaş üzeri gönüllü koç ve danışmanlar rehberliğinde proje geliştirme sürecini öğreniyor. Her sezon tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun ile ilgili çalışan minik mucitler sırasıyla problemi tanımlıyor, çözüm önerileri geliştiriyor, kendilerine verilen LEGO kitleri ile çözüm önerilerini somutlaştırarak, en az bir parçası hareketli model tasarlıyor. Öğretmenlerinin rehberliğinde takım olarak yürüttükleri 2-3 aylık çalışmalarının ardından farklı yerel ortakların desteğiyle gerçekleşen fuarlarda buluşan takımlar, projeleri, fikirlerini ve tüm çalışmalarını gönüllü gözlemcilere aktarıyor. Fuarın sonunda tüm çocuklar madalya alırken ayrıca her takım program özelinde bir ödül alıyor.