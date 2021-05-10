MMA Türkiye, yönetim kadrosunu belirledi

MMA Türkiye (Mobil Marketing Association), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen toplantı ile yeni yönetim kadrosunu belirledi. MMA Türkiye Başkanı Ahmet Pura yeniden başkanlığa seçildi. MMA Türkiye Başkan Yardımcıları PepsiCo Dijital Transformasyon & Dijital Ürünler Kıdemli Müdürü Didem Namver, Kantar Medya Genel Müdür Yardımcısı Erdem Tolon, Defacto Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Handem Çelenkler oldu. Yapı Kredi Marka Yönetimi Direktörü Özge Bakırçalı Sayman; Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Özlem Baysal Sezgin Genel Sekreter; MMA TR ve MENA Bölge Direktörü Melis Ertem ise Genel Koordinatör olarak görev aldı.

2020 Mart ayında dernekleşme faaliyetlerini tamamlayan MMA Türkiye mobil mecralar üzerinden yürütülen pazarlama ve reklam faaliyetlerinin sürdürülebilir bir biçimde büyümesini destekliyor. Ayrıca bu alanda hizmet veren insan kaynağının eğitimine katkıda bulunarak marka ve içerik sağlayıcılar için mobil ortamın kullanımını etkinliğini ve doğruluğunu belgelemek üzere araştırmalar yapıyor. Sektörün gelişimi amacıyla Eğitim Yürütme Kurulu, Araştırma Yürütme Kurulu, Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Yürütme Kurulu, AI ve İnovasyon Yürütme Kurulu ile dernek, sektöre önderlik edecek çalışmalar yürütüyor.

Eğitim programı yoğun

Mediacom Dijital Medya Direktörü Levent Kasapoğlu, Eğitim Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine bu sene de devam edecek. 2021 yılı Eğitim Yürütme Kurulu faaliyetleri kapsamında; 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Kariyer Sohbetleri, MMA TR üyeleri ile üniversite öğrencilerini sanal platformda bir araya getirerek sektör duayenlerinin öğrencilere samimi kariyer tavsiyeleri aktarmasına vesile olacak. Eğitim Yürütme Kurulu 2021 yılı faaliyetleri arasında 3. ve 4. sınıf pazarlama ve reklamcılık öğrencilerine yönelik düzenlenecek ‘’Marketopia’’ Yarışması, Impact Etkinliği ile eş zamanlı gerçekleşecek Dijital Pazarlama Festivali, uluslararası fikir önderleri ve eğitim modüllerinin yer alacağı online eğitim platformu da yer alıyor. Kurul tarafından oluşturulan müfredat kapsamında Yeditepe ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde MMA - ‘’New Era in Digital Marketing’’ adı altında 2019 Güz Dönemi’nden bu yana Elvin Altun Noyan ve Serdar Çelik okutmanlığında yönetim kurulu üyeleri ve ekiplerinin katılımlarıyla COOP dersleri veriliyor.

Kurumsal iletişim Bakırçalı'ya emanet

Kurumsal İletişim ve Üye ilişkileri Yürütme Kuruluna Yapı Kredi Marka Yönetimi Direktörü Özge Bakırçalı başkanlık edecek. Kurul yeni üye kazanımları, üye ilişkileri ve MMA TR’nin tüm iletişim faaliyetlerinden sorumlu kurul; Araştırma, Eğitim, AI ve İnovasyon, Hukuk Yürütme Kurullarınca hayata geçirilen ve geçirilmesi hedeflenen aksiyonların sosyal medya hesapları ve basın mecralarında duyurulma stratejilerini de belirlemekle yükümlü. Mobil yaratıcılığı ödüllendiren en prestijli ödül programı olan SMARTIES’in bu seneki kategori ve içeriklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kurul tarafından tüm hızıyla yürütülüyor. MMA Türkiye’nin pazarlama ekosistemine çeşitli sektör perspektiflerinin katkılarıyla gerçekleştirdiği en önemli etkinliklerinden kabul edilen IMPACT Türkiye, bu sene de Dijital Pazarlama ve Reklamcılık Festivali konsepti ile çeşitli etkinliklerle de desteklenecek ve etkinlik, sektör meraklılarını içeren geniş bir kitleye hitap edecek.

Sektörel paneller planlanıyor

Araştırma Yürütme Kurulu AdColony, Satış, Programatic BD, Instant Play & İşbirlikleri ve Büyüyen Pazarlar Direktörü Serdar Çelik Başkanlığında faaliyetlerini sürdürecek. Modern pazarlama ekosisteminde 2021 senesinde teknolojik gelişmelerin de hızlandığı bugünlerde; Türkiye’de de yeni teknolojilerin ve yenilikçi sektörlerin tanıtılması amacıyla bu sene 360+ Medya Interaktif Kurucu Ortağı, Zehra Öney önderliğinde yeni kurulan AI ve İnovasyon Yürütme Kurulu; 5G, bulut, AR, futurizm, AI – Machine Learning , IoT , blockchain alanlarında eğitimler, fintech, FMCG, otomotiv, sağlık, medya, sanayi, turizm, tekstil, bütünsel şifa, sanal bilinç alanlarında sektörel paneller planlıyor.

Öte yandan Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Özlem Baysal, Hukuk Yürütme Kurulu Başkanlığı’na bu sene de devam ediyor. Kurul, MMA TR Yönetim Kurulu Üyeleri’ni KVKK, BDDK gibi pazarlama ve reklamcılık sektörünü doğrudan ilgilendiren hukuki gelişmeler konusunda güncelliyor ve Mobil Mecralar Araştırma ve Pazarlama Derneği faaliyetlerinin yasal dayanağını inşa ediyor, ayrıca Hukuk Yürütme Kurulu, Kamu İletişimi’nden de sorumlu olacak