Mobil oyun stüdyosu Circle Games'e 7,25 milyon dolarlık yatırım

Yeni mobil oyun stüdyosu Circle Games, BITKRAFT Ventures liderliğinde ve a16z Speedrun, Play Ventures, APY Ventures ve e2vc katılımıyla 7,25 milyon dolarlık tohum yatırımı aldığını duyurdu.

Bu yatırım ile stüdyo, mobil bulmaca türünde kaliteli oyunlar geliştirmeye ve bunları etkili biçimde pazarlamaya odaklanacak. Aynı zamanda yatırım sayesinde Circle Games 12 kişilik ekibini de büyütecek, ilk oyunları “Sort Express” için içerik ve canlı operasyonlara ağırlık verecek. Şirket aynı zamanda yeni bulmaca oyunları için prototipleme sürecine girecek.

"Hem oyunlar hem de oyuncular daha iyisini hak ediyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Circle Games CEO’su Göktürk Balıkçı, Türkiye’de mobil oyun endüstrisinde çok hızlı bir büyümenin yaşandığını söyleyerek şunları söyledi:

"Geçmiş yıllara kıyasla çok daha güçlü bir yetenek havuzuna sahibiz. Bu da daha kaliteli oyunları daha hızlı inşa etmeyi mümkün kılıyor. Aynı zamanda yapay zekâ kullanımı da kişiselleştirmeden, kreatif üretime, sanattan, koda kadar her alanda ivme kazandı. Hem hızı hem de yaratıcılığı artırıyor.

Amacımız en iyi yeteneklerle çalışmak, doğru türlere odaklanmak ve her detayına önem verilen oyunlar geliştirmek. Çünkü hem oyunlar hem de oyuncular daha iyisini hak ediyor."

"Her alanda mükemmeliğe odaklandık"

Yeni bir vizyon ve start-up çevikliğiyle hareket ettiklerini söyleyen Balıkçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yatırım, gündelik oyun tasarımında yeni sınırları zorlamamız için gereken kaynakları sağlıyor. Görsel kaliteden oynanış detayına, büyüme performansından kullanıcı memnuniyetine kadar her alanda mükemmelliğe odaklandık. Değerli yatırımcılarımızın desteğiyle, yolculuğumuz daha yeni başlıyor."

"Circle Games, tohum aşamasında gördüğümüz en umut verici stüdyolardan biri" diyen BITKRAFT Ventures Partneri Jasper Brand ise "Derin bilgi birikimi, güçlü oyun sezgisi, hızlı geliştirme hızı ve bugünün mobil oyun pazarında nasıl kazanılacağını bilen net bir vizyona sahipler. İlerlemede yarattıkları inovasyon, dinamik zorluk sistemleri ve oynanabilir reklam stratejileriyle Türkiye’nin bir sonraki büyük gündelik oyun başarısı olma potansiyelleri çok yüksek" diye konuştu.