Mobil pazarda yeni rekabet: Motorola Türkiye’ye geri dönüyor

İndeks Bilgisayar, Motorola markalı akıllı telefon ve aksesuarların Türkiye distribütörlüğü için Lenovo ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Bildiride, “Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve aksesuar ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadesine yer verildi. Açıklamada Motorola’nın 1928’den bu yana küresel ölçekte faaliyet gösteren, kullanıcı deneyimine odaklı bir marka olduğu vurgulandı.

Motorola, Türkiye’deki resmi faaliyetlerini 2015–2016 döneminde büyük ölçüde sonlandırmıştı.

Şirket, son yıllarda global pazarda özellikle Razr serisi katlanabilir telefonları ve Edge serisi amiral gemisi modelleriyle dikkat çekiyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, bu modellerin de Türkiye pazarında satışa sunulması bekleniyor.