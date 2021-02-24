Mobil uygulama pazarı 366 milyar dolar hacme koşuyor

Deniz KILINÇ

2020’de toplam 170 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşan mobil uygulama pazarında, pandeminin günlük akışı değiştirmesiyle birlikte trendler de değişiyor. Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları alışkanlıkların değişmesinde itici güç olurken, çoğu ülkede uzaktan eğitime geçilmesi, spor salonlarının kapatılması ve sosyal ilişkilerin de dijitalleşmesiyle pazarın en güçlü kolu olan oyun uygulamalarının tahtı sallanmaya başladı. Mobil oyunlar 2020’de 162 milyar dolara ulaşarak pazarın büyük çoğunluğunu elinde tuttu fakat veri analiz şirketi SensorTower, kullanıcıların 2024 itibariyle diğer uygulamalara daha fazla ilgi göstereceğini öngörüyor.

Mart 2020’de başlayan ilk kısıtlamalarda akıllı telefon kullanıcıları ağırlıklı olarak oyun uygulamalarına yönelirken, SensorTower’ın yeni araştırması kullanıcıların mobil oyunlar dışında diğer uygulamalara daha fazla harcama yapmasını bekliyor.

Eğitim, sağlık ve iletişime yönelik hizmetler ise öne çıkan uygulamalar arasında. Araştırma, gelecek dört yıl içinde müşterilerin mobil uygulamalara 270 milyar dolar harcayacağını öngörüyor, bu da geçen yılki rakamın neredeyse üç katı.

Apple müşterilerinin Android müşterilerine göre daha fazla harcama yapması öngörülürken App Store’un küresel gelirlerinin aynı dönemde 185 milyar dolara ulaşmasını bekleniyor.

Öte yandan Google Play’in oyun uygulamalarından elde edeceği gelirin App Store’a daha yüksek olması öngörülen araştırmada, 2025 yılına kadar oyun uygulamalarının Google Store’da yüzde 71, App Store’da ise yüzde 42 paya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Araştırma ayrıca Avrupa’nın gelecek beş yılda sektör için önemli bir bölge olacağını tahmin ediyor. 2025 yılına kadar Avrupa’daki mobil uygulama gelirlerinin Asya ve Kuzey Amerika’yı geride bırakması beklenirken, Avrupa’da mobil uygulama indirmelerinin 2020 yılındaki 28,4 milyardan 2025 yılında 36,9 milyara ulaşması ve gelirlerin iki kat artışla 42 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Uzaktan eğitim için milyonlarca uygulama indirildi

Pandemi kısıtlamalarının en önemli etkilerinden biri de eğitimde görülürken, dijital çağın altyapısıyla eğitim öğretim faaliyetleri de online platformlara taşındı. Bu kapsamda öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim uygulamalarına yönelik ilgisi arttı.

2 ve 7 yaşları arasındaki çocuklar için tasarlanan Khan Academy Kids uygulaması ücretsiz olarak çocuklara binin üzerinde eğitici aktivite sunuyor. Khan Academy Kids, son bir yılda 1,5 milyon yeni kullanıcı kazanırken, son iki yılda ise dünya genelinde 8,5 milyon kez indirildi. Matematik işlemlerinin çözümü ve grafik oluşturma gibi hizmetler sunan Photomath uygulaması ise App Store ve Google Play Store’daki popüler eğitim uygulamalarından. Şubat ayında toplam 220 milyon indirmeye ulaşan uygulama, Menlo Ventures’ın öncülük ettiği yatırım turunda toplam 23 milyon dolar yatırım aldı. Öğrencilerin bir matematik probleminin fotoğrafını yükledikleri uygulama, adım adım problemin çözümünü anlatıyor. Photomath ayrıca defterde yazılı bir denklemin fotoğrafından öğrencilere grafikler oluşturabiliyor. Fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getiren uygulama, bir artırılmış gerçeklik hesap makinesi görevi görüyor. Karantinada kendini geliştirmek isteyen yetişkinlere yönelik de MasterClass, Coursera, Udemy hatta kodlama eğitimi alınabilen Stepix gibi uygulamalar da yoğun ilgi görüyor.

Fitness uygulamalarında kullanıcı sayısı %27 arttı

COVID-19 kaynaklı vaka sayısı 111 milyonun ve ölüm sayısı da 2 milyonun üzerine çıkarken, sağlığın önemi bir kez daha anlaşıldı.

Bu kapsamda, eMarketer verilerine göre fitness ve sağlık uygulamalarını kullanan kişi sayısı 2019’daki 68,7 milyondan 2020’de yüzde 27 artışla 87,4 milyona ulaştı. Sağlığa yönelik bu ilgi göz önüne alındığında sağlık uygulamaları kullanıcı sayısının 2022’de 84 milyonun üzerinde seyretmesi bekleniyor. SensorTower’ın mobil uygulamaların Avrupa’da yüksek taleple karşılacağı öngörüsüne paralel olarak Alman sağlık ve fitness uygulaması actio, aralık 2020’de HV Capital ve Cavalry Ventures’dan aldığı 8,5 milyon Euro’luk yatırımın ardından Berlin merkezli girişim sermayesi şirketi Heal Capital’dan toplam 10 milyon Euro tohum yatırımı aldı.

Zihin ve beden olmak üzere iki bölüme ayrılan uygulamada zihin ve beden koçları kullanıcıların sağlıklı bir rutin oluşturmasına destek oluyor.

Clubhouse 8,1 milyon kullanıcıya ulaştı

Kısıtlamalar sosyal hayatı da alt üst ederken, yeni dijital çözümler salgın sebebiyle halihazırda çeşitli zorluklarla karşılaşan insanların iletişim kurmalarını kolaylaştırıyor. Bunlardan biri de son dönemde oldukça popülerleşen Clubhouse uygulaması. Şu an yalnızca Apple kullanıcılarına sunulan uygulama, odalar olarak adlandırılan gruplarda katılımcıların birbirleriyle konuşmalarına veya bir podcast gibi odalardaki sohbeti dinlemelerini sağlıyor. App Annie, Clubhouse’un şubat ayı başındaki 3,5 milyon kullanıcıdan şubat ortasında 8,1 milyon kullanıcıya ulaştığını gösteriyor. Sosyal iletişimin yanında iş dünyasının da uzaktan çalışmaya geçmesiyle iş ağını güncel tutmak zorlaşırken, görüntülü konuşma uygulaması Zoom öne çıkıyor. Zoom, 2020 üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse dört kat artışla 777,2 milyon dolar gelire ulaşırken, şirketin kayıtlı kullanıcı sayısı ise 370 binden 433 bin 700’e yükseldi.