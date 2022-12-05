Mobilefest 2023 için geri sayım başladı

Yerli ve yabancı 200’ün üzerinde firmaya ve 10 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olan fuar, teknoloji dünyasını bir araya getirecek. İletişim teknolojileri odağında bilişim ekosistemini buluşturmak ve firmalara yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla gerçekleştirilecek fuarda, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) ana destekçileri arasında yer alıyor. Fuar, yerli ve yabancı 200’ün üzerinde katılımcı firmanın yanı sıra 10 bini aşkın ziyaretçi ağırlanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından 2023’te desteklenen fuarlar listesine giren ve uluslararası fuar statüsü kazanan Mobilefest’in üçüncü yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), telekomünikasyon odaklı bir ticari heyet de düzenlenecek. Böylelikle Orta Doğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’deki GSM operatörlerinden üst düzey karar vericilerle yerli teknoloji üreticileri bir araya getirilecek.

Türk yazılım ve bilişim firmalarına yüzde 60 devlet desteği fırsatı

Mobilefest’in bir parçası olan Future Techs Start Up Fuarı da Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda aynı tarihler arasında düzenlenecek. Future Techs’te, girişimciler kendilerini anlatma, dünyadaki gelişmeleri öğrenme, mentorların öngörüleriyle yeni fikirler üretme fırsatı bulacak. Türk yazılım ve bilişim firmaları da yüzde 60 oranında devlet desteğinden yararlanacak. Günümüz ve geleceğin teknolojileri ile girişimcilik ekosisteminin konuşulacağı konferans programında üç günde toplam 60’tan fazla sektör profesyoneli ve fikir önderi ile iletişim teknolojileri ve 5G etrafında gelişen IoT, bulut hizmetleri, siber güvenlik, büyük veri, yapay zekâ, akıllı şehirler, mobilite gibi pek çok konu öne çıkarılacak.