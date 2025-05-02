MSN'nin en sevilen özelliği WhatsApp'ta! WP duruma müzik ekleme özelliği başladı

MSN'de "ne dinliyorum" olarak bilinen ve kullanıcıların dinlediği şarkıları gösteren sevilen özellik WhatsApp'a da geldi.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşan popüler mesajlaşma uygulaması yeni özelliği "Durumunuza müzik ekleyin" diyerek duyurdu.

WhatsApp'ın duruma müzük ekleme özelliği mesajında "Bundan böyle durumunuzda bir şey paylaşırken ruh halinizi yansıtan bir şarkı seçebilirsiniz. Durumunuzu oluştururken müzik notası simgesine dokunmanız yeterli" denildi.

WhatsApp'ta duruma müzik ekleme nasıl yapılır?

Peki WhatsApp'ta duruma müzik ekleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

Öncelikle 'durum' kısmından durumunuza ekleyeceğiniz görseli seçiyorsunuz.

Görseli seçtikten sonra aynı ekranda üst köşede bir nota ikonu çıkıyor.

Nota ikonuna dokunduğunuzda WhatsApp sizi seçebileceğiniz müziklere yönlendiriyor.

Burada duruma eklemek istediğiniz şarkıyı seçip, durumu paylaştığınızda izin verdiğiniz kişiler hem durumunuzu hem seçtiğiniz şarkıyı görebiliyor.