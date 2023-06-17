Musixen, üçüncü yılında dijital müzik pazarında büyümeye devam ediyor

Eğlence ve sahne sanatları alanında faaliyet gösteren sanatçı, müzisyen veya mekanların online uygulama üzerinden kullanıcılarla buluşmasına aracılık ederek dijital müzik üreticileri ile tüketicilerinin yeni nesil beklentilerine cevap veriyor.

Dünya genelinde müzik dinleme, podcastler, müzik videoları ve canlı konserlere erişim sağlayan online platformlar hızla popülerlik kazanırken Musixen, özellikle canlı müzik içeriğiyle diğer stream platformlarından daha farklı bir çizgiyi hedefliyor.

Musixen, girişimcilik alanında önemli başarılara imza atmış, uluslararası yarışma ve organizasyonlardan ödüllere sahip bir platform. Nisan 2023'te Fizy ile iş birliği yaparak yenilikçi bir adım atan Musixen, Türkiye dışında Azerbaycan, Nijerya ve Meksika gibi ülkelerde de faaliyetlerini sürdürüyor. Platformun ana hedefi, dünyanın her yerinden müzisyenleri ve canlı müzik-eğlence içeriklerini izleyen kullanıcıları bünyesinde toplamak.

Ayrıca kurumsal tarafta marka iş birliklerini derinleştirme, eğlence sektörü uygulamasını yaratma ve müzik içeren farklı etkinlikler için bir sanatçı pazaryeri haline gelme amacını da taşıyor. Sanal gerçeklik gibi yeni nesil teknolojileri de canlı müzik videoları ve konser akışlarında kullanıyorlar.

Üç yıllık süreçte Musixen’in, 320 bin aktif kullanıcıya, 1,7 milyon indirilme rakamına ve on beş binin üzerinde kayıtlı sanatçıya ulaştığı belirtiliyor. Gelecek hedefleri arasında Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına girmek de bulunan Musixen, 2023 sonuna kadar 2,5 milyon kullanıcıya ve yirmi binden fazla müzisyene ulaşmayı hedefliyorlar.

"Musixen’le partnerlik yapmak adına çok sayıda talep var. "

Musixen'in Kurucusu ve CEO'su Çağrı Bozay, “Yeni yıla temposu yüksek bir şekilde başlayan müzik ve eğlence sektörü yaşanan deprem felaketi nedeniyle temposunu düşürmeyi seçti.

Tüm sektör paydaşları gibi Musixen de yaraları sarmak adına elinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ülkemizdeki seçim atmosferinin etkisiyle durgunluk ikiye katlansa da sektörün en canlı olduğu döneme giriyoruz. Müzik ve eğlence sektörü açık havadaki etkinliklerle birlikte temposunu giderek artıracak.

Livestream tarafında ise yayıncı ve izleyici arasındaki interaktivitenin daha yüksek olduğu içerikleri görmeye başlayacağız. Son dönemde hızla gelişen yapay zeka tabanlı teknolojiler de livestream alanında kendini iyice gösterecek. Musixen olarak biz de kendi yol haritamız gereği benzersiz bir canlı müzik deneyimi için paydaşlarımıza sunacağımız yeni teknolojileri değerlendiriyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz.

Yurt dışındaki hedef pazarlarımızdan Musixen’le partnerlik yapmak adına çok sayıda talep var. Bu anlamda yoğun bir hazırlık sürecindeyiz ve hedef pazarlara planladığımız takvimlerle girerek büyümemizi hızlandıracağız. Diğer taraftan sanatçılar arasında gelirlerin paylaşılması adına platformların farklı uygulamaları yavaş yavaş hayata geçirdiğini görüyoruz. Biz bu konunun ülkemizdeki öncüsüyüz. Yapacağımız iş ortaklıklarıyla sanatçılarımıza platformdan elde ettikleri gelirlere ek olarak performansları üzerinden gelir elde edebilecekleri farklı modellerimizi uygulamaya geçireceğiz” dedi.