Musk: Gork 3 sohbet robotunu birkaç hafta içinde görebileceğiz

Musk, Perşembe günü Dubai'deki Dünya Hükümet Zirvesi'nde video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, "Bazen Grok 3'ün korkutucu derecede akıllı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bir noktada Musk, yapay zekanın yıllar sonra insanlığa karşı nazik olmasını umduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Musk, kendi şirketi xAI'nin yakında çıkacak modelinin sentetik veriler üzerinde eğitildiğini ve mantıksal tutarlılığı sağlamak amacıyla veriler üzerinde ileri geri giderek yaptığı hataları yansıtabildiğini söyledi.

Musk, "Grok 3'ü cilalamanın son aşamalarındayız ve muhtemelen bir ya da iki hafta içinde, yani çok yakında piyasaya sürülecek" dedi ve modelin piyasaya sürülmesi konusunda "aceleci" olmak istemediğini ekledi.