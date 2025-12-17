NASA açıkladı: Dünya, hidrojen gazından parlak bir taçla çevrili

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'nın çevresinde çıplak gözle fark edilemeyen, hidrojen gazından oluşan parlak bir yapı tespit edildiğini duyurdu. NASA'ya ait Carruthers Geocorona Gözlemevi tarafından 17 Kasım'da morötesi ışık kullanılarak elde edilen görüntülerde, Dünya ve Ay'ın çevresini saran bu parlak gaz tabakası net biçimde gözlemlendi.

Açıklamada, Latince "Dünya tacı" anlamına gelen geocoronanın, gezegenin en dış atmosfer katmanında yer alan hidrojen atomlarından kaynaklandığı belirtildi. Bu yapının uzaya doğru oldukça geniş bir alana yayıldığı vurgulandı.

NASA, söz konusu hidrojen tacının zaman içinde düzenli olarak izleneceğini ve değişimlerinin inceleneceğini bildirdi. Halihazırda Dünya'dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki özel bir yörüngeye doğru ilerleyen Carruthers Geocorona Gözlemevi'nin, mart ayında ana bilimsel görevine başlayacağı ve daha ayrıntılı gözlemlerle yeni keşiflere katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.