Natro, Belçika merkezli şirkete satıldı

22 Haziran 2020

Türkiye'de yerleşik web hosting şirketi Natro hisselerinin tamamının Avrupa'da faaliyet gösteren hosting şirketlerinden team.blue'ya satışı için anlaşma imzalandı.

Natro'nun finansal danışmanlığını üstlenen Ventura Partners yönetici ortaklarından Kerim Kotan işlem sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Natro'nun %100 hisselerinin team.blue tarafından alındığını belirtti.

İşlemin büyüklüğü ile ilgili bir bilgi ise açıklamada yer almadı.

Kotan, "Salgın sonrasında da yabancı yatırımcının ilgisi sürüyor, Natro'nun blue.team'e satışı ve yine aynı dönemde bitirme aşamasına getirdiğimiz 5 farklı proje de bunun en büyük kanıtı" dedi.

Web hosting sektörünün en büyük ve en önemli işlemi

1999’da kurulan ve Türkiye web hosting sektörünün önde gelen markalarından biri olanNatro’nun 120.000’den fazla aktif müşterisi ve 500.000’den fazla kayıtlı alan adı bulunmakta. Natro, sunduğu alan adı kaydı, web hosting, e-mail hosting, cloud sunucu ve çeşitli güvenlik çözümleri gibi yenilikçi internet hizmetleriyle tüketicileri ve şirketleri dijitalleştirmeye odaklı hizmetler vermeyi sürdürüyor.

Şirketin merkezi Belçika'da

Genel merkezi Belçika'da yer alan team.blue ise bünyesinde Combell, TransIP, Register Group, UnoEuro, Hosting Ireland ve DanDomain gibi birçok farklı markayı barındırıyor. Avrupa’da toplam 10 farklı ülkede hizmet vermeye devam eden grup, 2 milyondan fazla KOBİ, küçük/ev ofis ve yazılım geliştiricilerine destek veriyor. team.blue, yazılım ve hizmet sektöründe yatırım yapan ve yönetimi altındaki varlıkların değeri 12 milyar ABD Doları’ndan fazla olan özel sermaye fonu Hg Capital’ın portföy şirketlerinden birisi.