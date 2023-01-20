Netaş, TT Mobil’den 5G için sipariş aldı

Netaş, Türk Telekom Mobil ile 13 Aralık 2021 tarihinde imzalanan cNFVI (Common NFVI) sözleşmesi dahilinde, 5G core şebekesinin bir network fonksiyonu olarak kullanılacak olan 5G-EIR (Equipment Identity Register) ve mevcut cNVFI platformunda storage kapasite artırımı için yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 1 milyon 897 bin 852 ABD doları bedelli yeni bir sipariş aldı.

İlgili sipariş, Türk Telekom Mobil’in 5G network planlamaları kapsamında mobil abonelere hizmet verecek olan 5G Core şebekesinin bir Network Fonksiyonu olarak kullanılacak olan 5G-EIR (Equipment Identity Register) sistemlerinin yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasını kapsıyor.