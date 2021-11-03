Netflix oyun sektörüne adım attı

Netflix Inc., başlangıçta Android cihazlarda oynanabilen beş mobil oyunun tanıtımını yaparak video oyun sektörüne beklenen adımı attı.

Şirketin Oyun Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Verdu yaptığı açıklamada, oyunların Netflix aboneliğine dahil olduğunu ve erişim sırasında herhangi bir reklam ya da ek satın alma gerektirmediğini söyledi.

Kullanıcıların oyunları seçebilmeleri için özel bir sekme olacağı belirtildi.

Şirket ayrıca, oyunların ilerde iPhone telefonlarında oynanmasını da planladığını açıkladı.