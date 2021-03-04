Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerini artırdı

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformlarından Netflix, abonelik için sunulan 3 paket de zam yaptı. Temel paket olan en düşük fiyatlı paketin fiyatı yüzde 50 artırılırken diğer 2 pakette de yüzde 30'un üzerinde zamn yapıldı.

Netflix, son olarak 20 Haziran 2019'da fiyatlarına zam yapmıştı. Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:

Temel plan ücreti: 17,99 liradan 26,99 liraya yükseltildi

Standart plan ücreti: 29,99 liradan 40,99 liraya yükseltildi.

Özel plan ücreti: 41,99 liradan 54,99 liraya yükseltildi.

Netflix'ten zam açıklaması



Zam duyurusunu yapan Netflix sözcüsü, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini söylerken, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.”