Netflix ve Youtube Avrupa’da yayın kalitesini düşürdü

20 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Netflix ve YouTube Avrupa'da yayın kalitesini düşürüyor. Netflix ile YouTube, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle AB ülkelerinde artan internet kullanımını azaltmak için yayın kalitelerini yüksek çözünürlükten (HD) düşürme kararı aldı.



Kararın Avrupa’da 20’den fazla ülkede uygulanacağı belirtilirken, “Özellikle evden çalışmalarda internet hızının düştüğü gözleniyor. Bunun için Avrupa’da bazı ülkelerden iletişim konusundaki yetkililerden talepler geldiği gözlendi. Biz de buna sessiz kalamadık. İçerik konusunda bir sıkıntı yok. Sadece izleyicinin bile fark edemeyeceği şekilde bir kalite konusunda azalma olacak” denildi.