Netflix zam yaptı! Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu?

Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan Netflix üyelik ücretlerine zam yaptı. Netflix zammı ile üyelik ücretleri yüzde 30 ile 50 arasında yükseldi. Ciddi fiyat artışının ardından en düşük Netflix üyelik ücreti 26.99 liraya yükseldi.

Bugün hayata geçen zamların ardından daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye yükselmiş oldu.

Netflix'ten zam açıklaması

Netflix Türkiye’den yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.

4 Mart’tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.