Netflix'ten açıklama: Sansür yok PIN özelliği geliyor

02 Aralık 2019

RTÜK'ün 1 Eylül'de yürürlüğe gidren yönetmeliği sonrasında bazı yayınlara sansür gelebileceği konuşuluyordu. RTÜK ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün yazılı bir açıklama yapan Netflix, yayınların sansürlenmeyeceği ancak ebeveyn kontrollerini artırmak amacıyla PIN(şifreleme) sisteminin getirileceği bildirildi.

Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Netflix olarak yıllardır ebeveynlere çocuklarının izledikleri yapımları denetleme olanağı sunuyoruz. Ancak yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye'de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldık. Artık üyelerimiz yetişkinlik düzeyi 18 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş yapımları bir PIN kodu ile koruma altına alma imkanına sahip olacak. Dünyanın farklı noktalarında bu ve benzeri uygulamalara başvuruyoruz. Amacımız, kreatif özgürlük sunmaya devam ederken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden koruyabilmek."