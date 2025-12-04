Netflix’ten HBO Max hamlesi: Birleşme planı masada

Netflix, Warner Bros Discovery ile yaptığı son görüşmelerde, Netflix ve HBO Max’in tek bir çatı altında sunulmasının abonelere daha uygun fiyatlı paketler sağlayabileceğini savundu. Amaç, artan dijital yayın rekabetinde maliyetleri düşürürken içerik çeşitliliğini artırmak.

Görüşmeler ekim ayında başladı

Warner Bros Discovery; HBO, CNN, film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max’i kapsayan işinin tamamını ya da bir kısmını satma seçeneğini değerlendiriyor. Reuters, ekim ayında Netflix’in bu varlıkları satın almak üzere aktif bir teklif üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Netflix, bu hamleyi rekabeti zorlayacak değil, tüketiciye avantaj sağlayacak bir adım olarak tanımlıyor.

Pazar payında radikal bir artış beklenmiyor

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Netflix’in içerik kütüphanesi ciddi şekilde genişleyecek. Tüm HBO kataloğu, Warner Bros film arşivi ve DC Comics yapımları Netflix kontrolüne geçebilir. Ancak sektöre yakın kaynaklar, HBO Max kullanıcılarının büyük bölümünün zaten Netflix abonesi olması nedeniyle pazar payında radikal bir artış beklenmediğini belirtiyor.

Analistler, büyük yayın platformları arasındaki birleşmelerin sektörü yeniden şekillendirebileceğini vurguluyor. Netflix–HBO Max hamlesi, içerik zenginliği ve fiyat dengesi açısından yayıncılık dünyasında önemli bir kırılma noktası olabilir.