Netflix'ten, Türk yapımlarını tanıtacak özellik

20 Şubat 2020

Dijital eğlence platormu Netflix, Türkiye'nin hikayelerini dünyaya taşımak için bir adım daha attı. Orijinal ve lisanslı içerikleri tek bir içerik koleksiyonunda buluşturan Netflix, bu sayede 190 ülkedeki 167 milyonu aşkın üyesinin Türkiye’de üretilen yapımlara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Türkiye’de üretilen yapımların dünyaya tanıtılmasını hedefleyen koleksiyona ulaşmak için dünyanın dört bir yanındaki Netflix üyelerinin netflix.com/MadeInTurkey adresini ziyaret etmesi yeterli olacak. Koleksiyon, Netflix üyesi olmadığı halde, üyelere hangi Türk yapımlarının sunulduğunu görmek isteyen kişiler tarafından da ziyaret edilebilecek.

Farklı dillerde izlenebilecek



Diğer yandan Netflix, yerli yapımları sıkça tercih eden Türkiye’deki üyelerine yönelik de adımlar attı. Servisin web arayüzündeki navigasyon menüsüne eklenen ‘Türk dizileri’ ve ‘Türk filmleri’ seçenekleri sayesinde, Türkiye’deki 1.5 milyonu aşkın Netflix üyesi yerli yapımlara daha çabuk ulaşabilecek. Netflix’i akıllı televizyonları üzerinden izleyen üyeler ise kategori seçenekleri arasına eklenen ‘Türk dizileri’ ve ‘Türk filmleri’ seçeneklerinden faydalanabilecek.