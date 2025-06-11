Nintendo Switch 2'den rekor: Satışlar ilk dört günde 3,5 milyona ulaştı

Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu Switch 2, 5 Haziran’da gerçekleşen global lansmanının ardından yalnızca dört gün içerisinde 3,5 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak şirket tarihinin en hızlı satılan oyun sistemi unvanını elde etti.

Nintendo of America Başkanı ve COO’su Doug Bowser, yaptığı açıklamada dünya genelindeki kullanıcıların yeni cihazla gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Dünyanın dört bir yanındaki hayranlar, evde ve hareket halindeyken oyun oynamanın yükseltilmiş bir yolu olarak Nintendo Switch 2’ye büyük ilgi gösterdi. Yeni özelliklerin ve oyunların oyuncuları nasıl bir araya getirdiğini görmek bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Nintendo Switch 2, özellikle taşınabilirlik ile ev konsolu deneyimini birleştiren yapısı, yükseltilmiş donanım özellikleri ve platforma özel yeni oyunlarıyla dikkat çekiyor.