Nokia 6G'nin 2030'da ticari kullanıma geçmesini bekliyor

Avrupa Komisyonu'nun 6G girişimi Hexa-X'in basın bülteninde yer alan bilgiye göre Nokia 6G teknolojilerinin 2030 yılında ticari kullanıma geçmesini beklediğini duyurdu.

6G teknolojileri ilgili araştırma yapan ilk girişim olan Hexa-X, 6G çalışmalarını hızlandırarak Avrupa Birliği'ni 6G teknolojilerinde lider duruma getirmeyi amaçlıyor.

Nokia, Hexa-X dışında başka 6G girşimlerinde de aktif olarak yer alıyor.

Nokia Erişim ve Cihaz Araştırmaları departmanı Başkanı Peter Vetter, "6G çağında uygulamaların sadece insanların makinelerle bağlantıya geçmesine değil, insları dijital dünya ile bir araya getirmesine şahit olacağız" dedi.