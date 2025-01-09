Notch’tan çocukları heyecanlandıran duyuru: Minecraft 2 mi geliyor?

Oyun geliştiricisi Mojang’dan ayrıldıktan sonra kurduğu Bitshift Entertainment (eski adıyla Rubberbrain) bünyesinde çalışan Notch, X’ten anket açtı ve oyunculara iki farklı oyun konsepti sundu:

*Klasik bir roguelike (aksiyon ve rol yapma oyunlarının bir alt türü) zindan oyunu

*Minecraft’ın devamı niteliğinde bir proje

CNBC-e‘nin haberine göre katılımcıların yüzde 81’i ‘Minecraft’ın devamı niteliğinde bir proje olan’ şeklindeki seçeneği destekledi.

Notch daha sonra anket sonuçlarına dair “Aslında Minecraft 2’yi duyurdum” yorumunu yaptı ve yeni oyunun Minecraft’a yakın bir tasarımda olabileceğini söyledi.