Nvidia, Çin pazarı için düşük maliyetli yapay zeka çipi geliştiriyor

ABD’nin ihracat kısıtlamalarıyla Çin pazarında zorlanan Nvidia, Blackwell mimarili ve H20 modeline kıyasla daha sade bir yapay zeka çipini 6.500-8.000 dolar aralığında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, yeni çip daha az gelişmiş özellikler içerecek ve üretimi daha basit bileşenler üzerinden şekillenecek. Bu durum hem maliyeti düşürecek hem de ABD'nin ihracat kısıtlamalarını aşma yönünde Nvidia’ya esneklik sağlayacak.

RTX Pro 6000D temel alınacak, GDDR7 bellek kullanılacak

Nvidia'nın yeni çip tasarımında sunucu sınıfı RTX Pro 6000D modeli temel alınacak. Ayrıca, gelişmiş yüksek bant genişlikli bellek yerine geleneksel GDDR7 bellek kullanılacağı ifade ediliyor. Bu da performans yerine uyumluluk ve maliyet optimizasyonunu önceleyen bir stratejiye işaret ediyor.

Şirketin, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) tarafından geliştirilen gelişmiş Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) paketleme teknolojisini kullanmaktan da kaçınacağı belirtiliyor. Bu tercihler, ürünün hem teknik olarak sadeleşmesini hem de ABD ihracat kurallarına daha uygun hale gelmesini sağlayabilir.

Çin veri merkezi pazarı için yeni hamle

Yaklaşık 50 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Çin veri merkezi pazarında ABD menşeli çiplerin payı, son düzenlemeler sonrası ciddi biçimde azalmış durumda. Nvidia sözcüsü, “Yeni bir ürün tasarımına karar verene ve ABD hükümetinden onay alana kadar, Çin pazarından fiilen dışlanmış durumdayız” açıklamasında bulundu.

Şirket, bu yeni çip modeliyle Çin pazarında yeniden konumlanmayı hedefliyor. Ancak tasarım ve üretim onaylarının ABD yönetiminden geçmesi gerektiği için süreç dikkatle izleniyor.