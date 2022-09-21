Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar olacak? İşte en güçlü ekran kartının çıkış tarihi

Oyunculara yönelik ürettiği grafik işlemcilerle tanınan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartını tanıttı. GTC 2022 etkinliğinde tanıtılan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı, en güçlü ekran kartı olarak gösteriliyor. Bu kadar güçlü özelliklere sahip olan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartının tanıtımının ardından en çok sorulan sorular, "Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar" ve "Nvidia GeForce RTX 4090 ne zaman çıkacak" oldu.

Nvidia internet sitesinde Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartını "Hızlının Ötesinde" sloganıyla tanıtırken, ürün hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"NVIDIA® GeForce RTX® 4090, en üst düzey GeForce GPU'dur. Performans, verimlilik ve yapay zeka destekli grafiklerde büyük bir atılım sağlar. Ultra yüksek performanslı oyun deneyiminin, inanılmaz ayrıntılı sanal dünyaların, eşi benzeri görülmemiş üretkenliğin ve yeni tasarım yöntemlerinin keyfini çıkarın. NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir ve oyuncular ile içerik oluşturuculara en üst düzey deneyimi sunacak 24 GB G6X belleğe sahiptir."

Nvidia GeForce RTX 4090 özellikleri

AD102-300 grafik birimi

76 milyar transistör

Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri

Üçüncü nesil RT çekirdekleri

128 SM

16384 CUDA çekirdeği

2520MHz boost hızı

82.6 TFLOPS tek hassasiyet performansı

24GB GDDR6X bellek

384-bit veri yolu

1TB/s bant genişliği

450W TGP

660W Max TGP

Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar?

Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartının 12 Ekim 2022 tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak. Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartının fiyatı 34.800 Türk Lirasından başlayacak.