Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar olacak? RTX 4090'ın çıkış tarihi belli oldu
Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartını tanıttı. GTC 2022 etkinliğinde tanıtılan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı özellikleri ile dikkat çekerken, oyunseverler "Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar?" ve "Nvidia GeForce RTX 4090 ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor.
Oyunculara yönelik ürettiği grafik işlemcilerle tanınan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartını tanıttı. GTC 2022 etkinliğinde tanıtılan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı, en güçlü ekran kartı olarak gösteriliyor. Bu kadar güçlü özelliklere sahip olan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartının tanıtımının ardından en çok sorulan sorular, "Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar" ve "Nvidia GeForce RTX 4090 ne zaman çıkacak" oldu.
Nvidia internet sitesinde Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartını "Hızlının Ötesinde" sloganıyla tanıtırken, ürün hakkında şu ifadeler kullanıldı:
"NVIDIA® GeForce RTX® 4090, en üst düzey GeForce GPU'dur. Performans, verimlilik ve yapay zeka destekli grafiklerde büyük bir atılım sağlar. Ultra yüksek performanslı oyun deneyiminin, inanılmaz ayrıntılı sanal dünyaların, eşi benzeri görülmemiş üretkenliğin ve yeni tasarım yöntemlerinin keyfini çıkarın. NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir ve oyuncular ile içerik oluşturuculara en üst düzey deneyimi sunacak 24 GB G6X belleğe sahiptir."
Nvidia GeForce RTX 4090 özellikleri
- AD102-300 grafik birimi
- 76 milyar transistör
- Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri
- Üçüncü nesil RT çekirdekleri
- 128 SM
- 16384 CUDA çekirdeği
- 2520MHz boost hızı
- 82.6 TFLOPS tek hassasiyet performansı
- 24GB GDDR6X bellek
- 384-bit veri yolu
- 1TB/s bant genişliği
- 450W TGP
- 660W Max TGP
Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar?
Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartının 12 Ekim 2022 tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak. Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartının fiyatı 34.800 Türk Lirasından başlayacak.
NVIDIA GeForce RTX 4090 ile tanışın.— nvidiageforcetr (@nvidiageforcetr) September 20, 2022
Performans, verimlilik ve yapay zeka destekli grafiklerde muazzam bir ilerleme.https://t.co/ChSpFJ1F9L pic.twitter.com/dg3haNvcJa