Nvidia, Microsoft, Amazon... Dev şirketlerden DeepSeek kararı!

Dünyanın en büyük çip geliştiricisi Nvidia, DeepSeek'in akıl yürütme modeli "R1"i, "Ağ Bilgi Modeli" (NIM) adını verdiği, yapay zeka modellerini bulut, veri merkezi ve çalışma istasyonlarına kurmak için araç ve uygulamalar sağlayan hizmetine entegre edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada modelin, "son teknoloji akıl yürütme kabiliyetleri, yüksek çıkarım etkinliği ile mantıksal çıkarım, tümevarım, matematik, kodlama ve dili anlama görevlerinde ileri derece doğruluk sağladığı" kaydedildi.

Teknoloji dünyasını sarstı

Çinli şirket DeepSeek'in düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka uygulaması, büyük yatırımlarla sektöre hakim olan Amerikalı şirketlerin geliştirdiği modellerden daha iyi performans göstermesi, teknoloji dünyasında sarsıcı etki yaratmıştı.

Düşük bütçe ve sınırlı bilgisayar gücüyle açık kaynak kodlu Büyük Dil Modeli'ni (LLM) geliştiren DeepSeek, bu alanda milyarlarca dolar harcayan teknoloji şirketlerinin maliyetli yatırımlarını sorgular hale getirirken, ABD borsalarında başta Nvidia olmak üzere teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine yol açmıştı.

Microsoft, platformlarını DeepSeek'e açtı

DeepSeek'in rakibi OpenAI'ın destekçisi Microsoft da bilişim platformu Azure ile web tabanlı kodlama platformu GitHub'da "DeepSeek R1"e destek sağlayacağını, müşterilerine Microsoft'un yapay zeka uygulaması Copilot+ yüklü bilgisayarlarda "R1" ile yapay zeka uygulamaları geliştirmelerine izin vereceğini açıkladı.

Microsoft'un desteklediği yapay zeka şirketi OpenAI, DeepSeek'in "V3" ve "R1" modellerini eğitmek için kendisine ait ChatGPT'yi izinsiz kullandığını iddia etmişti. Şirket yetkilileri, DeepSeek'in küçük bir modeli eğitmek için daha büyük modelin kullanıldığı "damıtma" adı verilen yöntemden faydalandığını ileri sürmüştü.

Microsoft ve OpenAI'ın, DeepSeek'in izinsiz bir uygulama arayüzü yaratarak açık kaynak kodlu olmayan GPT modellerini kullanıp kullanmadığının soruşturulduğu belirtilmişti.

Microsoft'un kendisinin de dolaylı taraf olduğu olası fikri mülkiyet ihtilafına rağmen uygulamaya platformlarında yer vermesi dikkati çekti.

E-ticaret devi Amazon da "Amazon Web Hizmetleri" adını verdiği platformda kullanıcıların "DeepSeek R1" ile uygulamalar geliştirmesine olanak sağlayacağını duyurdu.

Bakanlık araştırma başlatacak

Bu arada ABD Ticaret Bakanlığı, DeepSeek'in ABD'nin Çin'e çip ihracatına yönelik kısıtlamalarını ihlal edip etmediğinin araştırılacağını duyurdu.

DeepSeek'in kurucusu Liang Vınfıng, 2023 yılında Çin'de yayın yapan bir internet sitesine verdiği mülakatta, ABD'nin Çin'e ihracatına kısıtlama getirmesinden önce yapay zeka sistemlerinin eğitilmesinde kullanılan 10 bin adet Nvidai A100 çipi satın aldığını belirtmişti.