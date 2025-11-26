OpenAI, 2030’da 220 milyon ücretli kullanıcı hedefliyor

2030 için 220 milyon ücretli kullanıcı hedefleyen OpenAI, bu yıl sonu gelirlerini 20 milyar dolara taşımayı planlıyor.

Temmuz ayı itibarıyla ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcılarının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan 35 milyon kişi, aylık 20 dolar ve 200 dolarlık “Plus” ve “Pro” abonelik planlarına ödeme yapıyordu.

Şirketin gelir artışı sürerken maliyet tarafındaki baskı da devam ediyor. OpenAI’nin yıllık gelirinin yıl sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşması öngörülürken, yüksek araştırma-geliştirme giderleri nedeniyle kayıpların arttığı ifade ediliyor.

The Information’ın daha önce yayımladığı verilere göre şirket, 2025’in ilk yarısında 4,3 milyar dolar gelir elde ederken, gelişmiş yapay zekâ modellerinin eğitimi ve ChatGPT’nin işletme maliyetleri nedeniyle 2,5 milyar dolar harcadı.

OpenAI’nin, gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini alışveriş, reklam ve yeni müşteri odaklı özelliklerden sağlamayı planladığı kaydedildi.