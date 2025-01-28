OpenAI CEO'su Sam Altman da Çinli DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka modeline sessiz kalamadı

Yapay zekâ alanında devrim yaratan ABD merkezli OpenAI CEO’su Sam Altman, teknoloji dünyasında ses getiren ve ABD finans piyasalarında yapay zekâ cipleriyle büyük atılım gerçekleştiren Nvidia’nın hisselerinde 500 milyar dolarlık düşüşe yol açan Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek’in R1 modeli hakkında ilk yorumunu yaptı.

Hedge fon High-Flyer’ın kurucu ortağı Liang Wenfeng’in ana hissedarı olduğu Hangzhou merkezli DeepSeek’in, Amerikalı rakiplerine kıyasla daha düşük maliyetli çipler ve daha az veri kullanarak ücretsiz bir yapay zekâ asistanı piyasa sürmesi dünyada büyük sükse yarattı.

DeepSeek şirketi geçen hafta piyasaya sürülen DeepSeek-R1'in kullanım açısından OpenAI'nın o1 modelinden 20 ila 50 kat daha uygun maliyetli olduğunu duyurdu.

OpenAI CEO’su Sam Altman da DeepSeek’in geliştirdiği R1 yapay zekâ modelini ‘etkileyici’ olarak nitelendirdi.

Altman sosyal medya platformu X'teki açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

* DeepSeek'in R1'i özellikle de fiyatına göre sunabildikleri açısından etkileyici bir model. Fakat biz, araştırma yol haritamızı uygulamaya devam etmekten heyecan duyuyoruz ve misyonumuzda başarılı olmak için bilgi işlem gücünün önemine her zamankinden daha fazla inanıyoruz.