OpenAI yeni nesil yapay zekası GPT-4.1'i duyurdu! GPT-4o’nun yerine geçecek: İşte gelen yenilikler...

OpenAI, mevcut GPT-4o modelinin ardından geliştirdiği çok modlu yeni yapay zeka modeli GPT-4.1'i tanıttı. Şirket, yeni modelin özellikle kod yazımı ve talimatları anlama konularında kayda değer bir gelişme sunduğunu açıkladı.

1 milyon bağlam kapasitesiyle geliyor

GPT-4.1, dikkat çeken yeniliklerinden biri olan bağlam sınırını önceki modeldeki 128 binden 1 milyona çıkararak, metin, görsel ve video gibi çeşitli içerikleri işleme kapasitesini önemli ölçüde artırdı. OpenAI, bu modelin hem kısa hem uzun metinlerde odaklanma sorunu yaşamadan ilgili bilgileri ayırt etme yeteneği kazandığını belirtti.

Üç farklı versiyon: Mini, Nano ve Standart

Yeni modelle birlikte GPT-4.1 Mini ve GPT-4.1 Nano adlarıyla iki farklı versiyon daha sunuldu. GPT-4.1 Mini, uygun fiyatıyla geliştiricilere daha geniş kullanım imkânı sağlarken, GPT-4.1 Nano, şirketin bugüne kadar ürettiği en küçük, en hızlı ve en ucuz model olarak öne çıktı. Bu üç model de 1 milyon bağlam kapasitesine sahip.

Kullanım maliyeti yüzde 26 azaldı

OpenAI, GPT-4.1’in işletme maliyetlerinin GPT-4o’ya kıyasla yüzde 26 daha düşük olduğunu açıkladı. Bu hamle, özellikle verimliliğiyle dikkat çeken rakip modellerin piyasaya çıkmasıyla rekabet açısından önem taşıyor.

Eski modeller kaldırılıyor

OpenAI, GPT-4 modelini 30 Nisan itibarıyla ChatGPT sisteminden kaldırmayı planlıyor. GPT-4.5 API erişimi ise 14 Temmuz’da sonlandırılacak. Bu değişiklik, GPT-4.1’in benzer işlevleri daha düşük maliyet ve gecikmeyle sunabilmesiyle gerekçelendirildi.

GPT-5 için erteleme kararı

OpenAI CEO’su Sam Altman, daha önce Mayıs 2025’te çıkması planlanan GPT-5 modelinin birkaç ay ertelendiğini duyurdu. Yeni çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı.