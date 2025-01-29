OpenAI yeni yapay yapay zeka ChatGPT Gov'u duyurdu!

Piyasalar en yakın rakiplerini alt ederek bir günde rekor kullanıcıya ulaşan Çinli yapay zeka DeepSeek'i konuşurken, OpenAI da memurlara hizmet verecek yeni sohbet robotunu duyurdu.

ABD'de kamu kurumları için tasarlanan ve ChatGPT'nin yeni ve özelleştirilmiş sürümü olan ‘ChatGPT Gov'un, verimliliği ve üretkenliği artırabileceği düşünülüyor. ‘ChatGPT Gov'un geliştiricisi OpenAI yeni yapay zeka robotunun Amerika'nın bu teknolojideki küresel liderliğini sürdürmesi ve geliştirmesi için de hayati önem taşıdığını savunuyor.

Yapay zekanın ulusal çıkarlara ve kamu yararına hizmet etmesi amaçlanırken, ChatGPT Gov'un kurumların kendi güvenlik, gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini daha kolay yönetmelerini sağlayacağı belirtiliyor.

90 bini aşkın kurum çalışanı ChatGPT kullanıyor

OpenAI'dan yapılan açıklamada, ChatGPT Gov'un ABD devlet kurumlarının şirketin teknolojisinden faydalanmasına yardımcı olma taahhüdünü yansıttığı belirtilirken, 2024'ten bu yana, ABD'de 3 bin 500'den fazla federal, eyalet ve yerel kurumdaki 90 bini aşkın kullanıcının günlük çalışmalarını desteklemek için ChatGPT'ye 18 milyondan fazla mesaj gönderdiği bilgisi paylaşıldı.

Hangi devlet kurumları kullanıyor?

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, dahili kaynaklara erişimi iyileştirmek, temel kodlama ve yapay zeka eğitim çabalarını desteklemek gibi idari işlemler için ChatGPT Enterprise'dan faydalanıyordu.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, bilimsel araştırma ve inovasyon alanında ChatGPT Enterprise’ı kullanıyor. Laboratuvarın Biyobilim Bölümü, GPT-4o gibi gelişmiş yapay zeka modellerinin biyobilimsel araştırmalarda nasıl güvenli bir şekilde kullanılabileceğini değerlendirmek için çalışmalar yürütüyordu.

Minnesota Eyaleti Kurumsal Çeviri Ofisi, eyaletin çok dilli topluluklarına daha hızlı ve doğru çeviri hizmetleri sunmak için ChatGPT Ekibi’ni kullanarak maliyetleri ve geri dönüş sürelerini önemli ölçüde azaltıyor.

Commonwealth of Pennsylvania, ülkede bir ilk olan yapay zeka pilot programına katılarak, çalışanların proje gereksinimlerini analiz etme ve rutin görevleri tamamlama süreçlerinde harcadıkları zamanı günde yaklaşık 105 dakika azalttığını keşfetti.