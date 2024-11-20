OpenAI'dan öğretmenler için ChatGPT rehberi

OpenAI, yapay zekayı eğitim süreçlerine entegre etmek isteyen öğretmenlere yönelik ücretsiz bir eğitim kursu başlattı. Kar amacı gütmeyen Common Sense Media işbirliğiyle sunulan kurs, öğretmenlere ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarını etkili ve sorumlu bir şekilde kullanmayı öğretmeyi amaçlıyor.

Kursun amacı ve içeriği

Kurs, anaokulundan lise seviyesine kadar tüm öğretmenlere hitap ederek, ders planları hazırlama, ders içeriği oluşturma ve departman toplantılarını optimize etme gibi uygulamalı senaryolarla rehberlik sağlıyor. Common Sense Media’nın web sitesinde erişime açık olan bu eğitim, öğretmenlerin teknolojiyi nasıl daha verimli ve etik bir şekilde kullanabileceğini gösteriyor.

ChatGPT’nin eğitimdeki etkisi

Kasım 2022’de piyasaya sürülen ChatGPT, kısa sürede popüler hale gelerek eğitim alanında tartışmalara yol açtı. Öğrenciler tarafından ödev ve projelerde kullanılması, öğretmenlerde endişeye neden olurken bazı okullarda yasaklanmasına yol açtı. OpenAI ise bu endişelere çözüm üretmek amacıyla eğitim sektörü için özel bir ekip oluşturdu.

Ekip lideri Leah Belsky, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Amacımız, yapay zekayı her öğrenciye ve öğretmene ulaştırmak ve bunun sorumlu kullanımını öğretmek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ebeveynlerin yapay zeka becerilerini gelecekteki kariyerler için önemli gördüklerini belirtti.