OpenAI’den Chrome hakimiyetini bitirecek yeni tarayıcı

OpenAI, Chrome’un mimarlarıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli yeni internet tarayıcısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İnternet deneyimini yapay zekâ ile köklü şekilde değiştirecek bu yeni tarayıcı Google gibi kullanıcı verilerine daha doğrudan erişim sağlamayı hedefliyor.

Tarayıcının ChatGPT gibi milyonlarca kullanıcıya ulaşması durumunda Chrome üzerinde ciddi baskı oluşacağı öngörülüyor. Yapay zeka destekli tarayıcının kullanıcıları sitelere yönlendirmek yerine, bir sohbet arayüzü içinde tutacağı konuşuluyor.

Yeni tarayıcının rezervasyon ya da form doldurma gibi kullanıcı adına işlem yapabileceği belirtiliyor.

OpenAI’yi zorlu rekabete hazırlanıyor

Öte yandan 3 milyardan fazla kullanıcısıyla Google Chrome tarayıcı pazarının üçte ikisinden fazlasını kontrol ediyor. Chrome’un reklam gelirlerinde tekelleşme davaları ise sürüyor.

Ayrıca OpenAI gibi Brave, The Browser Company ve Perplexity gibi diğer yapay zekâ şirketleri de farklı tarayıcılara pazara girişmiş durumda.

Veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmayı hedefliyor

Yapay zeka devinin ise başka bir tarayıcıya eklenti yapmak yerine tamamen kendi tarayıcısını geliştirme yoluna giderek toplanan veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmayı hedeflediği de düşünülüyor.