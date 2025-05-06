OpenAI'den dev hamle! Windsurf’ü 3 milyar dolara satın alıyor iddiası

Yapay zekâ alanının önde gelen şirketlerinden OpenAI, yazılım geliştirme teknolojileri üreten Windsurf adlı girişimi yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşma sağladı. Bloomberg News’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor ancak anlaşma henüz resmiyet kazanmış değil.

OpenAI'den en büyük şirket alımı olacak

Gerçekleşmesi durumunda bu satın alma, OpenAI için bugüne kadar yapılan en büyük şirket alımı olacak. Windsurf’ün teknolojisinin, özellikle OpenAI’nin popüler ürünü ChatGPT’nin kodlama konusundaki yeteneklerini doğrudan geliştirmesi bekleniyor. ChatGPT, her yeni model güncellemesiyle yazılım üretiminde daha iyi sonuçlar verirken, bu alandaki rekabetin de giderek sertleştiği vurgulanıyor.

Önce Codeium olarak faaliyet gösteriyordu

Windsurf, yakın bir zamana kadar Codeium adıyla biliniyordu. Şirket; General Catalyst ve Kleiner Perkins gibi önde gelen yatırım firmalarıyla, yaklaşık 3 milyar dolar değerleme üzerinden yeni fon arayışındaydı. Ağustos 2024’te General Catalyst öncülüğünde gerçekleştirilen yatırım turunda 150 milyon dolar yatırım alan girişim, bu süreçte 1,25 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı.

Kodlama araçlarında rekabet büyüyor

Kodlama asistanları, yapay zekânın hızla yayıldığı uygulama alanlarından biri haline gelirken, Microsoft’un GitHub Copilot ve Google’ın Gemini destekli araçları bu alandaki rekabeti artırıyor. OpenAI’nin Windsurf girişimini bünyesine katması, şirketin bu alandaki konumunu daha da güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.