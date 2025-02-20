OpenText Türkiye Genel Müdürü Akın: 2025 yılı daha kontrollü olacak

Toplam 180 ülkede yaklaşık 23 bin çalışanıyla bilgiyi yeniden tasarlayan, uçtan uçtan uca çözümler sunan, Türkiye’de yer alan ofisiyle diğer dünya devlerinden ayrışan OpenText, “OpenText Summit Türkiye 2025” etkinliğini bu yıl Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de 19 Şubat'ta gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük 10 yazılım şirketinden biri olan Opentext’in global yöneticilerinin de katılım gösterdiği etkinlikte gerçekleştirilen basın toplantısında OpenText Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın, markaya dair şu bilgileri paylaştı: "Kanada merkezli OpenText dünyanın en büyük 10 yazılım firmasından biri. Yaklaşık 23 bin çalışanımız var. Bölgemizde 5 ülkede ofisimiz var ve Türkiye bu ülkelerden biri. Bu yönüyle rakiplerimizden ayrılıyoruz. Yaklaşık 180 ülkeye satış yapıyoruz. Satış yapmadığımız ülke yok diyebiliriz. Bundan 3 yıl önce Türkiye’nin o dönem en büyük teknoloji firması olan Micro Focus’u satın alarak Türkiye’de kendi ofisimiz ile hizmet vermeye başladık. Kısa sürede tüm OpenText'ler içerisinde OpenText Türkiye, en hızlı büyüyen ülke olma başarısını yakaladı. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz her yıl en az 2 kat büyümek."

Her sektör ve ölçekte şirkete yapay zeka destekli BT otomasyon çözümleri, bulut, siber güvenlik, üretken yapay zeka ve daha fazlasını içeren bilgi yönetimi çözümleri hizmetleri verdiklerini belirten Akın, iş dünyasının önemli iş ortaklarından biri olduklarını vurguladı.

‘Veri yığını yerine, karar verdirecek stratejik bilgiyi sunuyoruz’

Bilginin ve yapay zekanın gücünden yararlanmanın kaçınılmaz olduğu günümüzde, verinin bilgiye dönüşümü konusuna yoğunlaştıklarını belirten Akın, tüm çözümlerinde yapay zekayı bu şekilde kullandıklarını, gelirlerinin büyük bir bölümünü AR-GE’ye aktardıklarını belirtti. Akın, "Yapay zeka odaklı dönüşüm vizyonumuzun merkezinde ‘Aviator’ çözümümüz yer alıyor. IT yönetimi, siber güvenlik ve bilgi yönetimi gibi kritik alanlarda yapay zekayı entegre ederek, kurumların tüm iş süreçlerini uçtan uca dönüştürüyoruz. Aviatorlar üretken yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor. Müşteri bizimle hangi alanda çalışıyorsa ona göre yapay zeka desteği sağlıyor. Bu da OpenText'in rakiplerinden en büyük farkını oluşturuyor. Veri yığını yerine, karar verdirecek stratejik bilgiyi kullanıcıya sunuyor" diye konuştu.

OpenText Aviator Platformu ile verinin gücü açığa çıkıyor diyen Akın, “Bu yenilikçi çözümümüz, şirketlerin maliyetlerini düşürmelerine, gerçek zamanlı analizler gerçekleştirmelerine ve stratejik içgörülere dayalı veri odaklı kararlar almalarına olanak tanıyor. OpenText Aviator Database, Analytics ve Intelligence ile çeşitli verilerin değerini en üst düzeye çıkararak şirketleri iş fırsatlarını öngörebilir, güvenle hareket edebilir ve riskleri yönetirken maliyetleri optimize edebilir hale getiriyoruz” dedi.

Günümüzde artık dijital dönüşümden öte yapay zeka dönüşümünü yaşadığımızı vurgulayan Akın, “OpenText olarak geniş çözüm ailemizle Türkiye’deki kurumların bu dönüşüm sürecine rehberlik etmeye devam edeceğiz. 'Bilgiyi Yapay Zeka ile Yeniden Tasarlamaya' kararlıyız” şeklinde konuştu.

‘Bu yıl otomasyon ve yapay zeka daha önemli olacak’

Opentext için 3 kritik kavramın; Cloud, Güvenlik ve Yapay Zeka olduğunun altını çizen Zafer Akın, şirketlerin 2025 yılında daha kontrollü olacaklarını öngördüklerini belirtti. Bu temkinli olunan dönemde otomasyon ve yapay zekanın çok daha önemli olacağını söyleyen Akın, “Verinin anlamlandırılması, veriyi bilgi haline getiren yapay zekanın stratejide yer alması doğru kararlarda büyük bir fark yaratacak. Bilgiyi yönetmek, yeniden tasarlamak önemli. Bütün şirketlerin en büyük sorunsalı burada. O nedenle yapay zeka şirketleri heyecanlandırıyor. Biz OpenText olarak, bilgiyi yeniden tasarlıyor, kullanılabilir hale getiriyoruz. Yetmiyor bunu siber güvenlik çözümlerimiz ile koruyor, hem on-prem hem cloud tarafından çalıştırabilmesi için alt yapı sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’deki ve dünyadaki bazı firmaların teknoloji departmanlarının her şeyi kendilerinin yapmak isteme çabasının verimliliği azalttığına değinen Akın, Türkiye’nin en temel sıkıntısını; teknolojiye bütçe ayrılmasına karşın eğitime yeteri kadar bütçe ayrılmaması olarak tanımladı.

20’nin üzerinde müşteri, OpenText’i ve ürünlerini anlattı

OpenText Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “OpenText Summit Türkiye 2025”de; etkinliğin öğleden önce gerçekleşen oturumlarında Opentext’in global üst düzey yöneticileri teknolojideki son trendlere ilişkin verileri sunarken; C Suite panelinde sunum yapan Turkcell, Yapı Kredi Teknoloji ve Sahibinden.com, Karaca International’in üst düzey yöneticileri Agentic AI ve yapay zekanın perakende, bankacılık, telekomünikasyon, e-ticaret sektörlerine etkilerini ve kendi kurumlarına yansımalarına ilişkin yorumlarını paylaştı. OpenText Kıdemli Endüstri Pazarlama Stratejisti Monica Hovsepian da yapay zekaya entegre bankacılık uygulamalarını ve OpenText’in sunduğu modelleri panelde katılımcılara sundu.