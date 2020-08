Operatörler fiberi ‘kutu’ya koydu

31 Ağustos 2020

SELENAY YAĞCI

Türkiye’nin en tartışmalı konularından fiber altyapı yatırımlarında ortak bir yol izleyemeyen GSM operatörleri, çareyi ‘kutu’da buldu. İlk çeyrekte Türkiye’nin fiber altyapısı sadece 6 bin km büyüdü. Altyapı yatırımları kaplumbağa hızında ilerleyince operatörler, 4.5G mobil şebekesini ev internetine dönüştürdü. Önce Turkcell’in başlattığı ‘box(kutu)’ hizmetinde bir hamle de Vodafone’dan geldi. Geliştirilen kutu ürünü sayesinde eve internet altyapısının ya da yüksek hızlı internet için fiber internetin gelmesini beklemeye gerek kalmıyor. Sokağında altyapı olmadığı için geçiş yapamayan müşterilere de fiber hızında ev interneti olarak sunuluyor. Turkcell’in başlattığı ‘Superbox’ aboneliğinin müşteri sayısı 1 yılda yüzde 350 artarak 500 bini aştı. Vodafone’un ‘Redbox’ı ise daha yolun başında…

Ericsson’un raporuna göre 2019 itibariyle tüm dünyada 51 milyon Sabit Kablosuz Erişim (FWA) bağlantısı var. FWA bağlantılarının 3 kat artacağı ve 2025 sonunda 160 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor. Bu da FWA’nın, küresel toplam mobil ağ veri trafiğinin yüzde 25'ini oluşturacağı anlamına geliyor.

TOPLAM FİBER UZUNLUĞU 396 BİN 905 KM OLDU

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) raporuna göre Türkiye’nin 2019 sonunda 390 bin 817 km olan toplam fiber uzunluğu, 2020 ilk çeyrek sonunda 396 bin 905 km oldu. Pazara toplam yüzde 92 payla 3 operatör hakim ancak altyapı yatırımlarında geride kalma konusunda taraflar birbirlerini suçluyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmalarımız bu konuda daha fazla yatırım yapmalı. Aksi takdirde 5G teknolojisini etkin kullanamayız. Fiber hat konusunda engel çıkaran karşısında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmeliler” açıklaması yapmış. Erdoğan’ın sözlerinin ardından Turkcell, ‘1 metre bile kazım izni alamadık’ açıklamasını yaparken, TELKODER “Bugüne kadar ‘fiber önemli değildir’ diyen bir kişi bile çıkmadı. Ancak 10 yıldır, 1 metre kazı izni alınamıyor. Artık ‘engeller nasıl kaldırılacak?’ sorusunun cevabını aramamız lazım” dedi. Önemli taraflardan biri olan Türk Telekom’un da Ortak Altyapı Paylaşım Protokolü'nü hatırlatarak, sabit elektronik iletişim altyapısını kiralama yoluna gittiklerini ve bundan sonrada her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtmişti. Ancak yine de ilerleme kaydedilmedi.

84 BİN İŞYERİNDE KULLANILIYOR



Özellikle pandemi döneminde Superbox müşteri sayısının hızla arttığını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kullanıcıların bu dönemde Superbox internet trafiğini yüzde 67 oranında artırdığı belirtti. Erkan, ortak altyapının önemine dikkat çekerek, “Vatandaşımızın yüksek hızlı internete olan talebini gördük. Bu durum bizlere her zaman altını çizerek söylediğimiz ortak altyapının gerekliliğini gösterdi. Son dönemde hayati önem kazanan dijitalleşme hedeflerimize ülke olarak ulaşabilmek için Türkiye’nin her köşesine fiber götürmek gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda üzerimize düşeni yapmak için hazırız” dedi. Taşınabilir Superbox’ın kullanımı küçük işletmelerde geçen yıla göre 2 kattan fazla artış göstererek toplam 84 bin işyerine ulaştı.

“İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dünya genelinde hem mobil iletişim ihtiyacını karşılayan hem de yüksek hızlı internet deneyimi sunan Sabit Kablosuz Erişim teknolojisine ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. Aksoy, teknolojiyi şöyle anlatıyor: “İçinde 4.5G mobil SIM kart olan özel bir modem sayesinde mobil interneti ev internetine çeviren bu yeni teknoloji, ev içinde herhangi bir kablolamaya ihtiyaç duymadan sadece prize takıp çalıştırılabileceği için kolayca taşınabilir ev interneti deneyimi sunuyor. Böylece, modemi fişe takabileceğiniz her yerde yüksek hızlı ev interneti kullanabiliyorsunuz. Biz de ‘Vodafone RedBox’ ile müşterilerimize her an her yerde kullanabilecekleri, taşınabilir ve fiber hızında ev interneti sunuyoruz. Fiber altyapı olmadığı için internet hızı düşük olan kullanıcılarımıza yenilikçi bir teknolojik çözüm sunuyoruz.”