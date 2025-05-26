OPPO A5 Pro Türkiye’de satışta: Dayanıklılık, performans ve AI ile güçlendirilmiş mobil deneyim

OPPO’nun yeni akıllı telefonu A5 Pro, IP69/68/66 dayanıklılık dereceleri ve MIL-STD 810H sertifikası ile dış mekân kullanımı için ideal bir cihaz olarak Türkiye pazarına sunuldu. Cihaz, gelişmiş yapay zekâ özellikleri, 5.800 mAh batarya ve güçlü bağlantı teknolojileriyle dikkat çekiyor.

OPPO, dayanıklılığı ve yüksek performansıyla öne çıkan yeni modeli A5 Pro’yu Türkiye pazarında satışa sundu. IP69, IP68 ve IP66 suya ve toza dayanıklılık derecelerine ek olarak ABD askeri standartlarına uygun MIL-STD 810H sertifikasına sahip olan cihaz, zorlu dış ortam koşullarına karşı yüksek direnç sağlıyor.

Zeytin Yeşili ve Kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulan A5 Pro, sadece sağlam yapısıyla değil; zarif ve ince tasarımıyla da öne çıkıyor. OPPO’nun açıklamasına göre cihaz, gelişmiş AI özellikleri, 5.800 mAh batarya kapasitesi, Qualcomm Snapdragon® 6s 4G Gen1 yonga seti ve 45W SUPERVOOC™ hızlı şarj desteği ile güçlü ve uzun ömürlü bir mobil deneyim sunuyor.

A5 Pro, IP69 sertifikası sayesinde su sıçraması, toz ve darbe gibi dış etkenlere karşı üstün koruma sunarken; ıslak dokunma özelliğiyle yağmur altında ya da ıslak ekranla bile sorunsuz kullanım sağlıyor. MIL-STD 810H standardını geçerek düşmelere, sıcaklık değişimlerine ve dış kirleticilere karşı da sağlamlığını kanıtlayan cihaz, saha çalışanlarından kamp tutkunlarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Yapay zekâ destekli oyun deneyimi sunan AI GameBoost, bağlantıyı optimize eden AI LinkBoost ve sinyalin tamamen kesildiği bölgelerde iletişimi mümkün kılan BeaconLink gibi özelliklerle donatılan A5 Pro; yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve gelişmiş fotoğraf düzenleme araçlarıyla da içerik üreticilerine yönelik çözümler sunuyor.