Oracle, TikTok'un ABD'li partneri olacak

14 Eylül 2020

Reuters haberine göre, Çinli teknoloji devi ByteDance’in video paylaşım uygulaması TikTok’un ABD varlıklarının tamamı Oracle’a geçmeyecek. Çin devlet televizyonunda yer alan haberlerde de şirketin kaynak kodunun satılık olmadığı açıklaması yapılmıştı.

Tiktok'tan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada firmanın ABD haklarını "eski ve güvenilir" bir teknoloji partneri olan Oracle'a devredileceği, ancak yazılımın kaynak kodunu paylaşmayacağı duyuruldu. Açıklamada sorumlu teknoloji ekibinin yeni bir algoritma geliştirebileceği ifade edildi.

Bytedance'in TikTok'un kaynak kodunu ABD'li firmalara satmama kararı almasında, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in, Çin'in, Çinli firmaların yasal hak ve menfaatlerini korumalarını desteklediğini açıklaması etkili oldu.

Bytedance ayrıca, ABD'nin bu öneriye sıcak bakmaması durumunda Tiktok'un ABD operasyonlarının tamamen durdurulabileceğini açıkladı.

Trump TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü ifade edilmişti..

Son olarak Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." demişti.