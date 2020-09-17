"Oracle, TikTok'un kaynak koduna erişim sağlayabilir"

17 Eylül 2020

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Oracle'ın TikTok'un kaynak koduna ve güncellemelerine erişim sağlayacağı ve 100 milyon ABD'li kullanıcısı olan yazılımın, kullanıcıların verilerinin paylaşılmadığından emin olacağı belirtildi.

Oracle, TikTok’un kendilerini ABD’deki varlıkların yönetimi için teknoloji sağlayıcısı olarak seçtiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuş ancak Çinli teknoloji devi ByteDance’in yazılımın kaynak kodunu paylaşmayacağını belirtmişti.

Haberde, ByteDance'in teklifinin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da daihl olduğu bir dizi yetkilinin ulusal güvenlik endişelerini azaltma konusunda başarısız olduğu ve söz konusu yetkililerin Oracle yöneticileri ile temasa geçtiği ifade edildi.

Çin yönetiminin ihracat kısıtlamalarını özellikle kapsayan ByteDance algoritmalarının transferini içermemesi nedeniyle mevcut anlaşmaya karşı çıkma olasılığının düşük olduğunu düşünülürken, ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ByteDance'ın TikTok'un kontrolünü elinde tutması fikrinden hoşlanmadığını söyledi.

Trump TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü ifade edilmişti..

Son olarak Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." demişti.