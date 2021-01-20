OTAM, 2020’de artırılmış gerçeklikle yüzde 42 büyüdü

Pandemi döneminde 'Artırılmış Gerçeklik Uzaktan Yönetim Programı'nı aktif şekilde kullandıklarını söyleyen OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, otomotiv sektöründeki dönüşüm süreçlerini çok yakından takip ettiklerini vurguladı. Özcan, artırılmış gerçeklikle 2020'yı yüzde 42 büyüme ile kapattıklarını bildirdi.

Türkiye'deki otomotiv firmalarının yurtdışına planladıkları Ar-Ge ve test çalışmalarını, gerek yaptıkları yeni yatırımlar, gerekse müşteri odaklı yaklaşımları sayesinde laboratuvarlarında karşılamayı başardıklarını anlatan Özcan, "Bunun yanında, yurtdışından da işler almayı başardık. Örneğin, İtalyan bir firmanın motor tip onay testlerini OTAM’da gerçekleştirdik. OTAM’ın kurulduğu 2003’den bugüne gerçekleştirilen test sayısı 9 bini geçti. 2021 yılında bunun 10 bini geçmesini hedefliyoruz. İki yıldır 3 vardiya sistemi ile çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz test hizmetlerinde 3 vardiya çözüm almaktan çok memnun. Bunun kazanımlarını da 3 aylık çalışmalarının sonuçlarını 1 ayda alarak görüyorlar.” dedi.

2020'de elektrikli araçların da testlerini yaptı

Geçen yıl elektrikli araçların da testlerini yaparak sektöre önemli bir hizmet sunduklarını belirten Özcan, “Türk otomotiv sanayisinden otomobil ve hafif ticari araç ürün grubunda 4 ayrı firmanın 5 elektrikli aracına testler gerçekleştirerek öncü olduk. Bu elektrikli araçların enerji tüketimi, menzil, motor performans testlerini gerçekleştirdik. Bu süreç ekibimiz için de büyük bilgi ve deneyim kazandırdı." diye konuştu.

2020'nin OTAM’ın dönüşümü için önemli bir yıl olduğunu ifade eden Özcan, yıl içinde hayata geçirdikleri önemli gelişmelerden birinin OTAM Ventures’un kurulması olduğunu söyledi. OTAM Ventures’un otomotiv teknolojilerindeki yenilikleri değerlendirme ve bu alanlara yatırımlar yapma alanlarına odaklanacağını kaydeden Özcan, OTAM Ventures ile Türkiye’de kurumsal girişim sermaye kolu kurmuş ilk 30 firma arasına girdiklerini aktardı.

OTAM olarak ticari başarıların yanında önem verdikleri bir diğer konunun kadın personel istihdamı olduğu belirten Özcan, kadın personel istihdam oranını geçen yıl yüzde 10’dan yüzde 36’ya çıkardıklarını bildirdi.