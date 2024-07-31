“Otomasyonlaşma yolculuğunda firmalara rehberlik ediyoruz”
Fanuc Türkiye, Sancaktepe’de toplam 15 milyon euro civarında bir yatırım ile inşaat çalışmalarını sürdürdüğü yeni binasına ve teknoloji merkezine taşınmayı planlıyor. Şirketin yeni binasında ürünleri sergileyebileceği ve çalıştırabileceği bir showroom ile sektöre nitelikli eleman yetiştireceği bir akademi ve uygulama merkezi de bulunacak.
Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, söz konusu yatırımın yanı sıra sorumlu oldukları Özbekistan, Kazakistan gibi CIS ülkelerindeki faaliyetlerini geliştirip, bu pazardaki önemli firmalara Fanuc ürünlerini tanıtarak global etkinliklerini genişletmeyi planladıklarını söyledi.
Günümüzde otomasyon sistemlerinin varlığının, üretim süreçlerini yönetmeyi daha etkin kıldığını ifade eden Yiğit, “Ülkemiz de pandeminin ardından otomasyon teknolojileri ile iş süreçlerini optimize ederek daha hızlı, verimli ve ekonomik üretim yapabilme potansiyelini daha iyi uygulamaya başladı. Özellikle üçlü otomasyon sistemleri, Türk şirketlerine küresel pazarda daha rekabetçi olma şansı veriyor” dedi.
Bu nedenle otomasyona verilen değerin giderek yükseldiği gözlemini paylaşan Yiğit, yatırımların arttığı ve gelecek hedeflerinin daha net çizildiği bir ülkede faaliyet göstermenin Fanuc Türkiye için önemli bir potansiyel ortaya çıkardığını sözlerine ekledi. Yiğit, “Biz de Türkiye’deki faaliyetlerimizle bu potansiyeli daha ileri taşımaya yardımcı oluyor, firmaların otomasyonlaşma yolculuğunda partner olmanın verdiği sorumlulukla onlara rehberlik ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Gençlere üretimi ve sanayiyi daha doğru anlatmalıyız”
Otomasyon, makine ve robotik sektörlerinde son yıllarda yaşanan yetenek kıtlığının genellikle operatör ve sahada aktif olarak görev alan departmanlarda olduğu tespitini paylaşan Teoman Alper Yiğit, bunun başlıca nedeni olarak meslek liselerindeki öğrencilerin aktif olarak sanayiye ve üretime katılmayışını gösterdi.
Aynı zamanda üniversitelerden yeni mezun olan öğrencilerin de bu departmanları tercih etmediğinin verilere yansıdığını hatırlatan Yiğit, “Örneğin üretimde CNC operatörü bulmakta oldukça büyük zorunluklar yaşayan partnerlerimizin olduğunu duyuyoruz. Bu gibi sorunları çözmek için üretimi ve sanayiyi daha doğru anlatarak gençlerimizi ihtiyaç duyulan yetenek alanlarında uzmanlaşmış hale gelmeleri için teşvik etmemiz gerekiyor” dedi.
“Müşterilerimizin yanı sıra üniversitelilere de eğitim veriyoruz”
Türkiye’deki faaliyetine 2012 yılında başlayan Fanuc Akademi’deki mevcut eğitimlerinden de bahseden Yiğit, müşterilerinin yanı sıra iş birliği içinde bulundukları üniversitelerde öğrenim gören gençlerin de bu eğitimlerden faydalandığını kaydetti. Bu doğrultuda Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde verilen CO-OP markalı eğitim programıyla, öğrencilere ‘Fanuc Robot and Automation Technologies’ konusunda eğitim sundukları bilgisini paylaşan Yiğit, ders kapsamında öğrencilere Fanuc teknolojilerinden bahsedilerek, Fanuc marka robotların kullanımı, mekanik yapısı, programlanmasının öğretildiğini söyledi.