“Otomasyonlaşma yolculuğunda firmalara rehberlik ediyoruz”

Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teo­man Alper Yiğit, söz konusu yatırımın yanı sıra sorumlu oldukları Özbekistan, Kaza­kistan gibi CIS ülkelerinde­ki faaliyetlerini geliştirip, bu pazardaki önemli firmalara Fanuc ürünlerini tanıtarak global etkinliklerini genişlet­meyi planladıklarını söyledi.

Günümüzde otomasyon sistemlerinin varlığının, üre­tim süreçlerini yönetme­yi daha etkin kıldığını ifade eden Yiğit, “Ülkemiz de pan­deminin ardından otomas­yon teknolojileri ile iş süreç­lerini optimize ederek daha hızlı, verimli ve ekonomik üretim yapabilme potansiye­lini daha iyi uygulamaya baş­ladı. Özellikle üçlü otomas­yon sistemleri, Türk şirket­lerine küresel pazarda daha rekabetçi olma şansı veriyor” dedi.

Bu nedenle otomasyo­na verilen değerin giderek yükseldiği gözlemini payla­şan Yiğit, yatırımların art­tığı ve gelecek hedeflerinin daha net çizildiği bir ülke­de faaliyet göstermenin Fa­nuc Türkiye için önemli bir potansiyel ortaya çıkardığı­nı sözlerine ekledi. Yiğit, “Biz de Türkiye’deki faaliyetleri­mizle bu potansiyeli daha ile­ri taşımaya yardımcı oluyor, firmaların otomasyonlaşma yolculuğunda partner olma­nın verdiği sorumlulukla on­lara rehberlik ediyoruz” şek­linde konuştu.

“Gençlere üretimi ve sanayiyi daha doğru anlatmalıyız”

Otomasyon, makine ve ro­botik sektörlerinde son yıl­larda yaşanan yetenek kıt­lığının genellikle operatör ve sahada aktif olarak gö­rev alan departmanlarda ol­duğu tespitini paylaşan Te­oman Alper Yiğit, bunun başlıca nedeni olarak mes­lek liselerindeki öğrencile­rin aktif olarak sanayiye ve üretime katılmayışını gös­terdi.

Aynı zamanda üniver­sitelerden yeni mezun olan öğrencilerin de bu depart­manları tercih etmediğinin verilere yansıdığını hatırla­tan Yiğit, “Örneğin üretimde CNC operatörü bulmakta ol­dukça büyük zorunluklar ya­şayan partnerlerimizin oldu­ğunu duyuyoruz. Bu gibi so­runları çözmek için üretimi ve sanayiyi daha doğru an­latarak gençlerimizi ihtiyaç duyulan yetenek alanlarında uzmanlaşmış hale gelmeleri için teşvik etmemiz gereki­yor” dedi.

“Müşterilerimizin yanı sıra üniversitelilere de eğitim veriyoruz”

Türkiye’deki faaliyeti­ne 2012 yılında başlayan Fanuc Akademi’deki mev­cut eğitimlerinden de bah­seden Yiğit, müşterilerinin yanı sıra iş birliği içinde bu­lundukları üniversiteler­de öğrenim gören gençlerin de bu eğitimlerden fayda­landığını kaydetti. Bu doğ­rultuda Bahçeşehir Üniver­sitesi ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde verilen CO-OP markalı eğitim prog­ramıyla, öğrencilere ‘Fanuc Robot and Automation Te­chnologies’ konusunda eği­tim sundukları bilgisini pay­laşan Yiğit, ders kapsamında öğrencilere Fanuc teknolo­jilerinden bahsedilerek, Fa­nuc marka robotların kulla­nımı, mekanik yapısı, prog­ramlanmasının öğretildiğini söyledi.