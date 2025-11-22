Otomobil devinden devrim gibi teknoloji: Elektrikli otomobiller 3 dakikada şarj imkanı

Hyundai, elektrikli otomobillerin üç dakika içinde şarj edilmesini hedefleyen yeni nesil ultra hızlı şarj sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, benzinli araçlardaki yakıt dolum süresine yakın bir seviyeye ulaşacak bu teknolojinin, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük kaygısı olan uzun şarj sürelerini ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtiyor.

3 dakikada şarj olacak

Hyundai Motor Europe Teknik Merkezi Başkanı Tyrone Johnson, kullanıcıların araçlarını “3 dakikada doldurmak istediğini” ifade ederek hedefin bu talep doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Hyundai, şu anda 800V yapı ve 350 kW üzeri şarj hızlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobil tercihlerini değiştirebilir

Ultra hızlı şarj teknolojisinin Ar-Ge süreci, 200 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen Avrupa Teknik Merkezi’nde yürütülüyor. Bu merkezde, batarya teknolojisi, araç yapısı ve şarj altyapısı adına çalışmalar yürütülüyor.

Şirket, benzinli araçlarla aynı dolum süresine ulaşmanın elektrikli araçların benimsenmesini hızlandıracağını düşünüyor. Ancak enerji yönetimi ve altyapı gereksinimleri nedeniyle üç dakikalık seviyenin hemen hayata geçmesinin kolay olmayacağı da vurgulanıyor.