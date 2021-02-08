Otonom mobil robot pazarında 3 yıllık büyüme 1 yılda gerçekleşti

Temassız bir şekilde hizmet sağlayabilen Speedy robotları geliştiren Speedy Market'in Kurucu Ortağı Emre Çekiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle içinde bulundukları otonom mobil robotlar pazarındaki 3 yıllık büyümenin neredeyse 1 yılda gerçekleştiğini bildirdi.

Çekiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşen dünyada zamanın en kıymetli kaynak olduğunun bilinciyle mevcut durumu değiştirecek, teknolojiyi hayatın her anında deneyimleyecek bir süreç dizayn edilmesi gerektiğine karar verdiklerini, Speedy robot fikrinin böyle ortaya çıktığını söyledi.

Speedy robotların, kendi rotalarını planlayıp emniyetli bir şekilde verilen görevleri tamamlayacak şekilde geliştirildiğini aktaran Çekiç, "Araçlarımız, tüm ortamlarda teslimat ve programlanan tüm taşıma görevlerini sıfıra yakın konumsal hata payı ve yüksek verimlilik ile yerine getirebilmektedir. Çalışma alanları, hastanelerde medikal ve tıbbi malzeme transferi, yüksek katlı bina, iş yerleri ve kampüslerde ürün-gıda teslimi, otellerde oda servisleridir." dedi.

Skyland İstanbul'da uçtan uca otonom çalışan online market konsepti

Çalışmaları boyunca tam otonom doğal navigasyon yazılımı, robot-asansör etkileşimi, mobil uygulama üzerinden robot kontrolü ve sipariş ekranları olmak üzere birçok modül geliştirdiklerini anlatan Çekiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Robotların tüm mekaniği, motorları, elektronik yazılımları Türkiye'de üretildi. Yüzde 85'e yakın yerlilik oranımız var. Bunun yanında gelecekte birçok lokasyonda (hastane, rezidans, iş merkezi, havalimanları ve benzeri) kullanılacağına inandığımız Speedy robotlarını büyük bir azimle geliştirmeye devam ediyoruz. Speedy robotların ilk çalışacağı yer olan Skyland İstanbul'da uçtan uca otonom çalışan online market konsepti Speedy.Market'i geliştirdik. Speedy robotlarının efektif çalıştığını göstermeyi hedeflediğimiz bu konseptte; siparişin hazırlanması, ürünlerin robota yüklenmesi ve robotun aldığı ürünleri daireye götürme süreci tamamen otonom şekilde gerçekleştiriliyor. Binada kurulu olan otomatlarda 1.000 farklı çeşit market ürünü bulunmaktadır. Kullanıcının mobil uygulama üzerinden siparişini verdiği ürünler, otomatlardan robota yükleniyor, ürünleri alan robot ise siparişin verildiği kata asansör ile kablosuz haberleşerek teslimata çıkıyor ve siparişin verildiği noktaya geldiğinde bildirim gönderip ürünleri teslim ediyor. Bu sayede uçtan uca tamamen otonom ve 7/24 çalışan online market konsepti oluşturuyoruz. Bu konsept, dünyada ilk oldu. Dikey yapılar, site, kampüs gibi alanlarda çalışabilecek konseptin lokasyonlarını da hızlıca arttırmak istiyoruz."

"Otonomi ve mobilite, dünyada bütün sektörlerin DNA'sına girdi"

Emre Çekiç, robotik teknolojilerin geleceğine dair öngörülerini aktarırken, otonomi ve mobilitenin dünyada bütün sektörlerin DNA'sına girdiğini söyledi.

Dijitalleşmenin getirdiği değişimin var olan geleneksel sektörleri yıkmakla beraber yeni iş imkanları doğurduğunu ve yeni oyuncuları piyasaya sürdüğünü ifade eden Çekiç, bunlardan en yaygın olan ve gelecek vadedenler arasında otonom araçlar, otonom mobil robotlar ve mikromobilitenin geldiğini kaydetti.

Çekiç, "Salgının da etkisiyle bizim de içinde bulunduğumuz otonom mobil robotlar pazarındaki 3 yıllık büyüme neredeyse 1 yılda gerçekleşti ve şu anda tüm sektörlerde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Yaşanan büyük değişim, günlük alışkanlıklarımızdan iş yapma yöntemimize, hatta satın alma tercihlerimize yansıyor. Endüstri 4.0 devrimi bile neredeyse eskidi, bir sonraki dönüşümden bahsediliyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde mobil robot, otonom araç geliştiren çok değerli girişimler var"

Speedy Market Kurucu Ortağı Çekiç, bugün dünyada otellerde oda servisi ve sokaklarda evlere teslimat yapan, hastanelerde yemek dağıtan, havalimanlarında zemin temizleyen çok sayıda mobil robot çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkece eskisi gibi teknolojiyle ilgili globalde başlayan değişim rüzgarına 5-10 yıl sonra adapte olmaya çalışmıyoruz. Otonomi konusunda ülkemizde de mobil robot, otonom araç geliştiren çok değerli girişimler mevcut. Bunlar geleceğe dair güzel ve umutlu haberler... Biz de dünyada yaşanan bu hızlı dijital ve mobil dönüşümde ülkemizden de nice girişimler çıkacağına inanıyor ve ülkemizin katma değerli ihracatına katkı sunmak istiyoruz."