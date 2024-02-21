Oyunda kadınlar erkeklere yaklaştı İstanbul markalaştı

Hamide HANGÜL

Türkiye, oyun sektöründe dünyada adından söz ettiriyor. Önce, Türk oyun geliştiricisi Peak Games’i, ABD merkezli Zynga 1.8 milyar dolara satın aldı. 2020’de gerçekleşen bu satın almayı, bir yıl sonra Dream Games’e 255 milyon dolar, Spyke Games’e 55 milyon dolarlık yatırım takip etti. Türkiye’nin oyunda gücünü dünyaya kanıtlaması hem yatırımları, hem de oyun bilgisayarlarına ilgiyi daha da artırdı.

Pazar büyüme eğiliminde

Türkiye’de oyun pazarı ve yatırımların büyüme eğiliminde olduğunu söyleyen Monster Notebook Kurucusu İlhan Yılmaz, “Araştırmalara göre, Türkiye’de 2021 yılında toplam 264,8 milyon dolarlık yatırım yapılırken, 2022 yılında bu rakam yaklaşık yüzde 60 artışla 424,7 milyon dolar olarak açıklandı. Diğer bir önemli gelişme ise İstanbul’un oyun ekosistemi için özel bir konum ve markaya dönüştüğüdür. 2022’de İstanbul, Londra’nın ardından Avrupa’da en çok oyun anlaşması yapılan ikinci şehir oldu. Dünya çapında ise 5’inci sırada yer aldı” diye konuştu.

En fazla 24-35 yaş ‘oyun’cu

Oyun pazarında, aktif oyuncu sayısının büyüdüğüne dikkati çeken İhsan Yılmaz, yapılan araştırmalara göre, sektördeki gelişimi şöyle özetledi: “Türkiye’de 42 milyon olan toplam oyuncu sayısı, 2023 yılı sonunda 44 milyona ulaştı. Bu rakam toplam nüfusun yarısından fazlasını işaret ediyor. Tabii bu rakama mobil oyunlar da dahil.

Türkiye’de genel kanı oyuncuların çoğunlukla genç erkeklerden oluştuğu noktasındayken, gerçek veriler bu trendin değiştiğini söylüyor. Türkiye’deki oyuncuların yüzde 52’si erkek ve yüzde 48’inin kadın olduğu görülüyor. Ayrıca, yaş dağılımına baktığımızda 18-24 yaşın yüzde 27’si, 25-34 yaşın yüzde 38’i, 35-44 yaşın yüzde 30’u. Bu da oyun donanıma olan ihtiyacı pozitif etkiliyor.”

Türkiye’den global teknoloji markası çıkartmak istiyoruz

Türkiye pazarında özellikle oyun bilgisayarı alanında lider konumda olduklarını söyleyen İhsan Yılmaz, “Monster Notebook olarak, oyunculara ve iş dünyası profesyonellerine yönelik yüksek performanslı bilgisayarlar sunuyor aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli aksesuar ürünleri üretiyoruz” dedi.

Türkiye’den global bir teknoloji markası çıkartmak istediklerini açıklayan İhsan Yılmaz, bu hedef doğrultusunda yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Avrupa operasyonumuzu Almanya merkezli olarak DACH bölgesi ülkelerine ve diğer orta Avrupa ülkelerine genişletmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, Berlin, Alexanderplatz’ta bulunan deneyim mağazamız, Berlinli oyun severlerin buluşma noktasına dönüştü. Avrupa’daki bir başka operasyonumuz da Birleşik Krallık’ta devam ediyor. Pazara girişimizle ilgi ve talep bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki dönemde buradaki pazarlama yatırımlarımızı da arttırmayı hedefliyoruz.”

Körfez ve ABD pazarlarına açılacak

Dubai’deki operasyonlarıyla Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır gibi ülkelere de açılmanın öncelikleri arasında bulunduğunu söyleyen İhsan Yılmaz, “Diğer bölgelerimizde olduğu gibi bu bölgede de oluşturacağımız stratejik ortaklıklarla son kullanıcıya erişim gücümüzü arttıracağız. KKTC operasyonumuzla Kıbrıslı oyuncuların en yeni bilgisayar ve aksesuar ürünlerine ulaşmasını sağlıyoruz.

Garanti süreleri ve ömür boyu bakım hizmetlerindeki koşulları Türkiye’deki ile aynı olacak şekilde KKTC’ye taşıdık. Hedeflerimize ulaşmak için Almanya, İngiltere, Kıbrıs ve Dubai gibi pazarlara ek olarak yeni ülkelerde de faaliyete başlayacağız. Amerika yolculuğumuz için koyduğumuz 2024 hedefi doğrultusunda hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.”

“Üretimi ülkemize taşımayı hedefliyoruz”

İstanbul Kartal’da inovasyon merkezleri bulunduğunu söyleyen Yılmaz, ürün geliştirmeden, pazara sunmaya kadar pek çok başlığın burada ele alındığına işaret ederek, “Ar-Ge ve inovasyona yatırımlarımız devam edecek. Yıl içinde kullanıcılarımızın oyun deneyimini zenginleştiren notebook ve aksesuar ürünlerini piyasaya sürmeye devam edeceğiz. Oyuncu ekipmanları tarafında daha kapsayıcı ve her bir kullanıcı grubunu hedefleyecek zengin bir ürün gamı sunmayı planlıyoruz. Uzun vadeli planlarımız arasında, üretim aşamasını ülkemize taşımak bulunuyor. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Gençler yenilikçi teknolojileri izliyor

Dünyadaki alışveriş trendlerinin pandemiyle değiştiğine dikkati çeken Yılmaz, “Oyuncu bilgisayarlarında, Türkiye’de dünyanın aksine bir büyüme eğilimi oldu. 2023 yılında yüzde 23 artış yaşandı. Yakaladığımız bu yükseliş ivmesinin, 2024’te yukarılara taşıyacağımızı düşünüyoruz. Satışlara, profesyonel oyuncuların yanı sıra öğrencilerin de önemli katkıları olduğunu söylemek mümkün. Öğrenciler ve gençler, yenilikçi teknoloji yakından takip ediyorlar” dedi.