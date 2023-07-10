Oyunun kalbi İstanbul’da atacak

GameX 2023’e bin 500 metrekarelik stantla katılacak olan Tencent, Türkiye’nin en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’ın yanı sıra 4 ayrı oyunu için hazırlanan etkinlik alanlarıyla oyun severleri karşılayacak.

Stantlarına kuracakları dev sahnede ünlü isimlerden çeşitli sahne performansları ve 40’ı aşkın içerik üretici ile buluşma etkinlikleri düzenleyecek olan Tencent ayrıca GameX ziyaretçilerine özel olarak Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın heyecanlı Watch Party etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Bölgenin, sektöründeki en büyük buluşması olan GameX 2023’ün 20 bin m2’lik alanında birçok katılımcı markanın standının yanı sıra konserler, fenomen buluşmaları, B2B “Developer Conference”, seminerler, paneller, indie alanları, robot yarışları, drone yarışları, Geek Bazaar alanı, ödüllü cosplay yarışmaları ve çizgi roman/kitap bölümü yer alacak. Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda gerçekleşecek olan buluşma; 3 salon, açık alan ve toplantı salonlarından oluşacak.

Her yaştan ziyaretçi

Rönesans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, GameX 2023’te ziyaretçileri bekleyen yeniliklerin altını çizerek “Rönesans Fuarcılık olarak 42 yıldır Türkiye’de sadece oyun ve teknoloji buluşmaları düzenliyoruz. Kendi sektörlerinin lideri olan sponsorların katkısı, yazılı, görsel ve dijital medyanın desteği ve 150 bini aşkın her yaştan ziyaretçimizin gücüyle gerçekleşecek olan GameX 2023’te oyun ve teknoloji markalarının yanı sıra gençleri hedefleyen her kategoriden yerli ve uluslararası markalar da yer alacak. Ayrıca Tencent’in standıyla da GameX 2023 ziyaretçileri 4 gün boyunca oyuna doyacak” dedi.