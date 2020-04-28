Pandemi mücadelesinde, bir başarı da Türk yazılımcılardan geldi

28 Nisan 2020

74 ülkede faaliyet gösteren ve bünyesinde 150 bine yakın Ar-Ge firması olan IASP, salgın döneminde iş dünyasına değer katacak yenilikçi yazılım çözümleri arasında, KolayPEYK ürününü onaylayarak, dünyaya ilan etti. KolayPeyk ürününe, İtalya, İspanya, Polonya, İşveç gibi birçok ülkeden yoğun bir ilginin ve talebin olması bekleniyor. Pandemi mücadelesi kapsamında IASP’nin küresel platformunda; 18 ülkeden yazılım ve tıbbı cihazlar olmak üzere 150 tane çözüm sunan ürünler yer alıyor.

Büyük gurur duydu, dünyaya çözüm sunan bir yazılım ürününe imza attı



IASP küresel platformunda yer alarak, pandemide dünyaya çözüm olarak sunulan bir yazılım ürününe imza atmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“Dünyamız pandemi salgınıyla mücadele ederken, bu mücadele iş dünyasına değer katacak KolayPeyk ürünümüz ile, global çapta bir başarıya imza atmanın ekip olarak haklı gururunu yaşıyoruz. Yenilikçi bir yazılım çözümü olarak geliştirdiğimiz “KolayPeyk” ürünü sayesinde, dünya genelindeki işletmeler, şirket çalışanlarına yapacakları tüm tebliğ ve tebellüğ’ü dijital platforma taşıyabilecektir. Dünya genelinde evden çalışmanın yaygınlaştığı bugünlerde, firmalar çalışanlarına iletecekleri tüm evraklarını (bordro, ücret hesap pusulası, izin, KVKK, iş güvenliği vb), KolayPeyk platformu üzerinden yasal, geçerli ve güvenli olarak yapabilmektedir” dedi.

Pandemiye ve yasalara uygun bir yazılım ürünü geliştirdi

Pandemiye ve yasalara uygun olarak, insan kaynakları yönetimi alanında bir yazılım ürünü geliştirdiklerini anlatan Kolaysoft Teknoloji AŞ Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut, şunları kaydetti:

“IASP, pandemi mücadelesi kapsamında, küresel çapta fayda sağlayacak yenilikçi yazılım ve tıbbi ürünleri yayınladı. KolayPeyk ürünümüz ile bu platformda yer almaktan ekip olarak çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. İşletmeler, KolayPeyk ürünü sayesinde, yasal dayanaklara uygun bir şekilde tebliğ ve tebellüğ yapabilecektir. Çalışanlar da, işyerinden kendilerine gelen tüm bildirimleri, rahatça evlerinden ve cep telefonları ile zaman damgalı olarak onaylayabilirler ve diledikleri zaman bordro gibi tüm bildirimlerini arşivden yeniden görüntüleyerek, kullanabilirler. Firma olarak, pandemi mücadelesinde şirketleri ve çalışanları koruyarak, çalışma ortamlarını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.